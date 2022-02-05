Üye Girişi
Dünyada 3 tane, birisi Aksaray'da...7 bin evliyanın kabrinin bulunduğu Aksaray, evliyalar şehri olarak tanınıyor - Son Dakika

Dünyada 3 tane, birisi Aksaray'da...7 bin evliyanın kabrinin bulunduğu Aksaray, evliyalar şehri olarak tanınıyor

05.02.2022 12:11

Dünyada 3 tane, birisi Aksaray'da.

Dünyada 3 tane, birisi Aksaray'da...7 bin evliyanın kabrinin bulunduğu Aksaray, evliyalar şehri olarak tanınıyor

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan:

"Dünyada üç büyük ervahın olduğu söylenir. Bunlardan bir tanesi Medine-i Münevvere'de, birisi Şam'da, biri de Anadolu diyarı Aksaray'da bulunan Ervah Kabristanlığı'dır"

AKSARAY - Dünyadaki üç büyük ervahtan biri olarak kabul edilen Aksaray'daki Ervah Kabristanlığı, 7 bin evliyanın kabrine ev sahipliği yapıyor.

Aksaray'da hicri takvime göre 650 yılında ilk mezarla birlikte defin işlemlerinin yapılmaya başlandığı Ervah Kabristanlığı, köklü tarihiyle Selçuklular'dan günümüze kadar ebediyete irtihal edenlerin kabirlerine ev sahipliği yapıyor. Başta Somuncu Baba Hazretleri olmak üzere Cemaleddin-i Aksaray-i Hazretleri gibi 7 bin evliya Aksaray Ervah Kabristanlığı'nda metfun bulunuyor. Kabristana defalarca nur indiği söylenirken, Evliya Çelebi Seyahatname'sinde Aksaray'ı "evliyalar şehri" olarak tanıtıyor. Sıklıkla ziyaret edilen kabristan kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oluyor. Selçuklu döneminde Aksaraylıların "Bir yerin şerefi orada ikamet edenlerden gelir" denilerek "Şerefü'l mekan bi'l-mekin" sözleriyle övüldüğü biliniyor.

Medine-i Münevvere, Şam ve Aksaray'da var

Aksaray'ın tarihi kayıtlarda Dar-ül İlim, Dar-üz Süleha, Dar-üz Zafer olarak ifade edildiğini belirten Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, "Salihler şehri Aksaray'da Evliya Çelebi'nin ifadesine göre başta Rum ve irfan ehlinin başı Somuncu Baba Hazretleri olmak üzere 7 binden ziyade evliyanın olduğu ifade edilir. Nice defa Ervah bölgesine nur indiğini kendi seyahatnamesinde ifade eder. Ervah, ruhlar evi, ruhlar mekanı olarak ifade ediliyor. Dünyada üç büyük ervahın olduğu söylenir. Bunlardan bir tanesi Medine-i Münevvere'de, birisi Şam'da, biri de Anadolu diyarı Aksaray'da bulunan Ervah Kabristanlığı'dır. Ervah Kabristanlığı'na Selçuklular'dan beri defin yapılıyor. Şu anda Aksaray'da bu alanın da düzenlenmesiyle beraber Somuncu Baba Külliye ve Müzesi'nin bulunduğu yeri her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Aksaray'ın tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret edenler Ervah Kabristanlığı'na da uğruyor. Buradaki büyüklerimizi ziyaret ediyorlar. Bu açıdan baktığımızda Aksaray gerçekten tüm kaynaklarda da ifade edildiği gibi Kubbetü'l-İslam, Dar-ül İlim, Dar-üz Süleha, Dar-üz Zafer gibi isimlerle anılan mümtaz şehirlerimizden birisidir. Dolayısıyla bu içerisinde bulunduğumuz yer Aksaray'da manevi havayı teneffüs edeceğimiz çok özel alanlardan bir tanesidir. Aksaray'da Selçuklular'dan bu yana ilk olarak hicri 650 yılından itibaren ilk mezarın bu bölgede olduğu söylenir" dedi.

Dünyada 3 tane, birisi Aksaray'da...7 bin evliyanın kabrinin bulunduğu Aksaray, evliyalar şehri olarak tanınıyor
Dünyada 3 tane, birisi Aksaray'da...7 bin evliyanın kabrinin bulunduğu Aksaray, evliyalar şehri olarak tanınıyor
Dünyada 3 tane, birisi Aksaray'da...7 bin evliyanın kabrinin bulunduğu Aksaray, evliyalar şehri olarak tanınıyor

YORUMLAR
500

Somuncu Baba, Selçuklular, Aksaray, Medine, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Dünyada 3 tane, birisi Aksaray'da...7 bin evliyanın kabrinin bulunduğu Aksaray, evliyalar şehri olarak tanınıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:07 İş görüşmesine gittiği yerde cinsel tacize uğrayan oyuncu davayı kazandı! Yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:53 Yıllar sonra aldatıldığını öğrenen adam dehşet saçtı! Sokak ortasında iki şarjör mermi boşalttı
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:23:57. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyada 3 tane, birisi Aksaray'da...7 bin evliyanın kabrinin bulunduğu Aksaray, evliyalar şehri olarak tanınıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement