Dünyanın en eski mozaiği Uşaklıhöyük'te bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dünyanın en eski mozaiği Uşaklıhöyük'te bulundu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yer alan Uşaklıhöyük'te yapılan kazı çalışmaları sonucunda, dünyanın bilinen en eski mozaiği keşfedildi. Hitit dönemine ait olan ve 3 bin 500 yıllık tarihi olan bu mozaiğin, taş zemin üzerine renkli taşlar kullanılarak oluşturulan bir dekoratif tasarım olduğu belirtildi.

28.07.2024 23:13
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Dünyanın en eski mozaiğinin bulunduğu Uşaklıhöyük'te bu yıl ki kazı çalışması tamamlandı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan ve Hitit dönemine ait dünyanın en ilkel mozaiğinin bulunduğu Uşaklıhöyük SİT alanındaki 2024 yılı kazı çalışmaları sona erdi.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan, zengin bir kültür yapısına sahip Yozgat'ta 2024 yılı kazı çalışmaları sona eriyor. Sorgun ilçesi Şahmuratlı köyü yakınlarında bulunan Kerkenes Dağı'nda, tarihte kayıp şehir olarak da adlandırılan Pteria Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının ardından Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük'te Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İtalyan Pisa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü kazı çalışmaları da 8 haftalık bir sürenin ardından sona erdi.

Kazı Başkanı Anacleto D'Agostino ve ekibi tarafından sürdürülen ve Hititlerin kayıp şehri Zippalanda olduğu düşünülen Uşaklı Höyük arkeolojik sit alanında kazılar sonrası, Hitit dilinde yazılmış çivi yazılı tabletler, biri tapınak diğeri saray olmak üzere iki anıtsal yapı ve binlerce parça seramik çıkartıldı.

Ayrıca Bakır Taş Çağı'nın sonlarından modern çağlara kadar uzanan 7 bin yıllık Uşaklıhöyük'te keşfedilen, farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli döşeme mozaik, 3 bin 500 yıllık tarihi ile Hitit dönemine ait, dünyanın bilinen en eski mozaiği de literatürlerde yer alıyor.

Kazı Başkan Yardımcısı İngiltere'de görevli Öğretim üyesi Yağmur Heffron yaptığı açıklamada, "Burada Hitit tapınağına dahil bir alanda ortaya çıkan ufak taşlarla yapılmış ve dünyada bilinen en erken mozaik diyebileceğimiz bir taş zemin var. Bunun mozaik olarak değerlendirilmesinin sebebi ilk kez renkli taşlar kullanılarak bir dekoratif tasarımın oluşturulması. Taşla yer zemini döşemek bilinen bir şey ama burada yeni bir gelişme olduğunu görüyoruz. Burası tapınak binasına dahil olduğu için belli ki çok özel bir alanın süslemesi olarak kullanılmış. Dediğim gibi dünyanın bilinen en eski mozaik yer döşemesi olarakta tarihi önemi büyük bir buluntu." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dünyanın en eski mozaiği Uşaklıhöyük'te bulundu - Son Dakika

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