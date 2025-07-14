Dünyanın En Tehlikeli Yolu: Derebaşı Virajları

Bayburt- Trabzon arasındaki 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nın dik yamaçlarından iki ili birbirine bağlayan Derebaşı virajları, motosiklet tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında çığ ve heyelan gibi doğa olayları sıkça yaşanırken, bölgenin karakteristik özelliği olan sis, Soğanlı Dağları zirvesindeki vadi boyunca etkisini sürdürüyor.

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan bir site tarafından, "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı virajları, sarp kayalıklar üzerinde ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin dönüşle sürücüleri zorluyor.

Kentin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçlayan Bayburt Motosiklet Kulübü üyesi yaklaşık 50 motosikletli, zorluğuna rağmen doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı virajlarını turladı.

Vali Mustafa Eldivan'ın da katıldığı etkinlikte motosiklet tutkunları, zorlu virajlarda heyecan dolu anlar yaşadı.

Sarp kayalıklar arasındaki virajların dünyanın en tehlikeli yolu olarak kabul gördüğünü belirten Vali Eldivan, AA muhabirine, son yıllarda bölgenin doğa sporları noktasında bir rota haline gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

"Adrenalin tutkunlarını buraya bekliyoruz"

Bayburt'un doğası ve kültürüyle bir turizm şehri olduğunu dile getiren Eldivan şunları kaydetti:

"Biz bu şehri biraz daha bu noktada ulaşılabilir hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Burası da bunlardan biri. Özellikle komşumuz Trabzonlu hemşerilerimizin hayvancılık noktasında ulaşımı sağladığı bir yer ama tehlikeli bir rota. Buranın en büyük özelliği özellikle adrenalin severler için kıyıdan içi kesime, iç kesimden kıyıya ulaşmak için çok ideal bir rota. O yüzden bizde her yıl bunu sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Çünkü Bayburt'un doğal, kültürel ve spor turizminden yeteri kadar pay alması gerektiğine inanıyoruz. Herkesi özellikle adrenalin tutkunlarını buraya bekliyoruz."

Bayburt Motosiklet Kulubü Başkanı Muharrem Köse de Derebaşı virajlarını hem Türkiye hem de dünyaya tanıtmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Özellikle motosiklet kullanıcılarının bölgeye ilgi gösterdiğine dikkati çeken Köse, " Dünya'nın en tehlikeli yolu olunca insan inerken de çıkarken de heyecanlanıyor. Buraya gelen kişilerinde biraz tecrübeli olması gerekiyor. Acemi kişilere tavsiye etmeyeceğimiz bir yol ama mutlaka gelip görülmesi gereken bir güzergah." dedi.

Öte yandan motosikletlilerin zorlu virajlardan oluşan güzergahdaki mücadelesi dron ile havadan görüntülendi.