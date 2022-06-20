Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi kültür caddesi olacak

Sokak iyileştirmesi yapılan cadde geçmişe uygun olarak restore edilecek

HATAY - Hatay'da dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olan tarihi Kurtuluş Caddesi (Herod) kültür caddesi haline getirilecek. Sokak iyileştirmesi yapılan cadde geçmişe uygun olarak restore edilecek.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan Antik Çağ'da Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve geceleri de meşaleler kullanılarak aydınlatılan şimdiki adı ile Kurtuluş Caddesi eski adı ile Herod Caddesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi yer alan yapılar tarihi dokusu korunarak restore edilecek.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Kurtuluş Caddesi'ni kültür caddesi haline getirebilmek için çabaladıklarını belirterek "Gerçekten dünyanın en önemli caddelerinden biri. Eski ismi HerodCaddesi olan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ismi Kurtuluş olan caddemiz dünyada ilk ışıklandırılan caddesi. Birinci etap olan sokak iyileştirme tamamladıktan sonra, ikinci, üçüncü etap ihalelerinin büyük bir bölümü çalışmaları bitti. Dördüncü etabın da ihalesini yaptık. İnşallah dördüncü etaba da kısa sürede başlayıp inşallah kısa sürede bitireceğiz. Bizim amacımız bunu yürüyen kültür caddesi haline gelmesi. Bunların aynı tip tabela, aynı tip geçmişe uygun olarak sokak iyileştirilmesi yapılması ve canlı olarak hareket etmesi. El sanatları müzemizde nasıl şu anda 7. Orontes Sanat Festivali'nde nasıl ki eserler yapılıyorsa, burayı da inşallah canlandıracağız" dedi.

Başkan Yılmaz ayrıca dar sokakları, içerisinde bulunan hanları, hamamları ve camileri ile Hatay'ın önemli simgelerinden olan Uzun Çarşı ile ilgili olarak ise, "Tarihi Uzun Çarşı ile ilgili de şöyle az aşağıya indiğinizde bir projemiz var. Tarihi Uzun Çarşı'yı canlandırma, hayata geçirme adına ilk bölümü tamamlandı. İkinci ihalede Haziran sonunda yetişmedi, Temmuz ayı içinde yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştük. Uzun Çarşı'nın üst sokağından başlayıp aşağıya doğru devam edeceğiz" dedi.