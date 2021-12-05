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Duygular ve geleneksel motifler, Üsküdar'da 'Zuhur' etti - Son Dakika

Duygular ve geleneksel motifler, Üsküdar'da 'Zuhur' etti

05.12.2021 09:58
Duygular ve geleneksel motifler, Üsküdar'da 'Zuhur' etti

- Duygular ve geleneksel motifler, Üsküdar'da 'Zuhur' etti Müzehhibe Saime Rikkat Çelebi Pesen'in 'Zuhur' sergisi kapılarını açtı Tezhip sanatçısı Saime Rikkat Çelebi Pesen'in 11 eserden oluşan "Zuhur" isimli sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu.

- Duygular ve geleneksel motifler, Üsküdar'da 'Zuhur' etti

Müzehhibe Saime Rikkat Çelebi Pesen'in 'Zuhur' sergisi kapılarını açtı

İSTANBUL - Tezhip sanatçısı Saime Rikkat Çelebi Pesen'in 11 eserden oluşan "Zuhur" isimli sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu. Geleneksel-modern sanat ilişkisiyle harmanlanan sergi, 14 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Müzehhibe Saime Rikkat Çelebi Pesen'in 11 eserden oluşan 'Zuhur' adlı sergisi Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı. Zuhur sergisinin küratörlüğünü Belkıs Kamut Aktürk yapıyor. Sergide bulunan 3 eserde, Saime Rikkat Çelebi Pesen'in babası Hattat Hasan Çelebi'nin imzası yer alıyor. Geleneksel-modern sanat ilişkisiyle harmanlanan sergi, duyguları konu ediniyor. Sergi, sanatseverlerin meraklı bakışlarına sahne oldu.

Eserleri anlatan Küratör Belkıs Kamut Aktürk, "Bu serginin küratörüyüm. Aynı zamanda gazeteci ve televizyoncuyum. Lisansta aldığım sanat tarihi eğitimi ile bu güzel sanat işlerine bir destek olabilmenin mutluluğu içerisindeyim. Sergimizin ismi Zuhur efendim. Zuhur, bir anda ortaya çıkan, meydana gelen, baş gösteren, bir sanatçının aslında içinde yıllarca biriktirdiği ve taşıdığı duyguları bir anda açığa çıkarabilme halidir. Sergimiz 11 eserden oluşuyor. 3 tane eser de hattatların reisi olarak kabul edilen Hasan Çelebi'nin imzası var." diye konuştu.

Müzehhibe Saime Rikkat Çelebi Pesen, "Psikoterapistim, aynı zamanda sanatla da ilgileniyorum uzun yıllardır. Geleneksel sanatlardan tezhiple ilgilendim çok uzun süre sonra üniversite eğitimimde hem sanat hem psikoloji eğitimi aldım. Sanat-terapi uygulamaları da yapıyorum. Aslında birçok karma sergiye katıldım ama kişisel olarak ilk defa bir sergi hazırladım. Daha çok duyguları yansıtmaya çalıştığım, geleneksel motifleri yansıttığım çalışmaları görebilirsiniz. Sanat insanın içinden doğan, kendini yansıtan bir şey. Çok fazla kalıplara uymaya çalışarak, vazgeçmeye meyilli olmadan sabırla devam etmelerini dilerim" dedi.

Duygular ve geleneksel motifler, Üsküdar'da 'Zuhur' etti
Duygular ve geleneksel motifler, Üsküdar'da 'Zuhur' etti
Duygular ve geleneksel motifler, Üsküdar'da 'Zuhur' etti
Duygular ve geleneksel motifler, Üsküdar'da 'Zuhur' etti

Hasan Çelebi, 14 Aralık, Üsküdar, Çelebi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Duygular ve geleneksel motifler, Üsküdar'da 'Zuhur' etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duygular ve geleneksel motifler, Üsküdar'da 'Zuhur' etti - Son Dakika
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