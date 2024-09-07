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Düzce Abant yolu bölge turizmine katkı sağlayacak

DÜZCE - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Erdoğan Bıyık, Düzce Abant yolunun hem turizm açısından hem de stratejik bakımdan önemli olduğu belirterek "Yol yapılırken ağaç katliamı yapıldığına yönelik kamuoyunun yanlış yönlendirildiği tek bir ağacın bile kesilmediğini söyledi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, beraberinde Meclis Başkanı Tanju Acar, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ve ilgili kurumlarla rehabilitasyon çalışması yapılan Düzce-Abant yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

"Bu yol stratejik bir öneme sahip"

DTSO Başkan Erdoğan Bıyık, yapılan inceleme ve yol yapım ekibinden almış olduğu bilgiler ışığında, açıklamalarda bulunarak " Beyköy'den Abant'a uzanan, Cumhurbaşkanımızın da turizm yolu olarak ilan ettiği mevcut Beyköy-Abant yolumuzdayız. Burası önemli bir yol. Çalışmaları incelemek üzere Meclis Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm arkadaşlarımızla burayı ziyaret edelim istedik. Tabi basında çıkan yalan yanlış bazı haberlerin de asılsız olduğunu burada görüp sizlere de iletmek istedik. Burası hakikaten önemli bir yol ve önemli bir turizm alanı. Oda olarak, göreve geldiğimiz günden itibaren turizm anlamında yaptığımız bütün çalışmaların dayanağı olarak bu yolu görüyoruz. Çünkü bizim de kardeş ilimiz olan Bolu gibi, burada doğal güzelliklerimiz, akarsuyumuz, dağlarımız mevcut. İnşallah turizm anlamında da buraları daha da güzelleştirilerek yapısal olarak da çeşitli turizm tesisleriyle Düzce'mizin turizmine katkı sağlayacağımıza da inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Erdoğan Bıyık, yolun 30 yıl önce açıldığını belirterek "Bu yolla alakalı ağaç kesimi gibi bazı asılsız haberler yapıldı ama biz yol boyunca gördüğümüz kadarıyla sadece orman işletmesinin kendi uhdesinde yaptığı bazı çalışmalar var ama yol kenarında herhangi bir ağaç kesimi düzenlemesi diye bir şey söz konusu değil. Yol yapılmaya uğraşılıyor. Ayrıca şöyle bir şey var, bu yeni açılan bir yol değil. Bu yol yaklaşık 30 yıl önce açılmış bir yol. Fakat bugüne kadar doğru dürüst ilgilenilmediği için atıl kalmış. Devletimiz, özel idaremiz, bütün belediyelerimiz güç birliği yapmışlar. Hep beraber devlet su işlerimiz, ormanımız hep beraber bu yolu Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda turizm yolu olarak inşallah yeniden yapılandırıp hizmete alacaklardır. Burası aynı zamanda stratejik bir yol. Neden? Bugün sadece Bolu Dağı'ndan geçiş var biliyorsunuz. Bir eski yol var, bir yeni yol var ama herhangi bir afette veya depremde Abant'tan Düzce'ye ulaşılabilecek tek yol. Onun için buranın da ayrıca stratejik bir önemi var" şeklinde konuştu.

"Burada ağaç kesimi yok"

DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar yolun önemine işaret ederek, "Bu olayın sadece Düzce Bolu olayına indirgenmesi hoş görmüyorum. Yani, olay Düzce-Bolu olayı değil. Olay turizm olayı. Bölgenin kalkınmasıyla alakalı bir şey. Sonra bazı söylentiler var. Mesela işte bu yol harekete geçerse Abant yolundaki esnaf ne yapar? Mevcut Abant yolundaki esnafa hiçbir şey olmaz. O mantıkta baktıktan sonra o zaman hiçbir yerden otoyol geçmiyor olması lazım. Uçaklar havadan uçmaması lazım. Başkanımın dediği gibi bu yol stratejik açıdan çok önemli. Ben biliyorum ki şu anda Bolu'dan geçemeyip de bu yolu bilip de bu yolu zor bela da olsa kullananlar var. Geçenler var. Bir de şuna vurgu yapmak istiyorum. Kesinlikle şov amaçlı yapılan bir şey. Çünkü burada kesinlikle ağaç kesimi yok. Bizzat ben biliyordum, başkanımıza da rica ettik işte hep beraber geldik, gördük. Mevcut yolun rehabilite edilmesi, iyileştirilmesi yapılıyor. Şu anda burada arkadaşlar da sağ olsunlar, canla başla çalışıyorlar" dedi.

"Tek dal dahi kesilmedi"

Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, söylentilerin aksine yapılan çalışmalarda azami şekilde dikkat edildiğini belirterek "Bu yol çok eski zamandan açılan bir yol. Fakat 10 yıl önce bu yol turizm rotası olarak kullanılmaya başlandı. 10 yıl önce gördüğünüz gibi ağaç kesimi de yapıldı. Yol geçiyor buradan, tabii ki şimdi başlanmadı. Bu yolun yapımına başlanmasının ilk gününün ilk saatinden itibaren şu dakikaya kadar bir dakika bile buradan ayrılmadım, tek bir dal kesilmedi" dedi.

Orman işletmesi çürüyen ağaçları kesiyor

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kesimi gerçekleştirilen çürümeye yüz tutmuş ağaçları da inceledi ve "Gördüğünüz gibi önceden kesilmiş bir ağaç ve orman işletmesinin kurallarına göre, kriterlerine göre de ağaç çürük. Kesilmesi lazım, yaş ağaçları kesiyorlar ibaresi yanlış bir ibare olduğunu buradan görüyoruz. Eğer bu ağacı kesmezseniz zaten hem yola zarar verir hem birisinin bir arabanın üstüne düşer ve daha farklı bir faciaya sebebiyet verebilir" şeklinde konuştu.