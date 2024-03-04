Düzce'de 6. Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Düzce'de 6. Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi

Düzce\'de 6. Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi

Düzce Gürcü Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe 250 kişi katıldı. Gürcüce şiirlerin okunduğu, Gürcü alfabesi eğitiminin verildiği etkinlikte müzik dinletisi ve folklorik gösteri de yapıldı. Etkinlik, Gürcü mutfağının yöresel lezzetlerinin ikramıyla son buldu.

04.03.2024 17:55  Güncelleme: 17:57
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Düzce'de "6. Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi

Düzce Gürcü Kültür Derneğince merkeze bağlı Muncurlu köyünde düzenlenen programa yaklaşık 250 kişi katıldı.

Gürcüce şiirlerin okunduğu ve Gürcü alfabesi eğitiminin verildiği etkinlikte, Gürcü Müzik Korosu tarafından müzik dinletisi, dans ekibi folklorik gösteri sundu.

Etkinlik, Gürcü mutfağının yöresel lezzetlerinden "phal lobio, simindis cadi, mazoni" ikramıyla son buldu.

Dernek Başkanı Aydın Kubilay, programda yaptığı konuşmada, 6 yıldır gerçekleştirilen etkinliklerin geleneksel hale geldiğini ifade etti.

Buluşmaya, Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Maka Salia Beşiroğlu ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Düzce'de 6. Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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