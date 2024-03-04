Düzce'de "6. Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi
Düzce Gürcü Kültür Derneğince merkeze bağlı Muncurlu köyünde düzenlenen programa yaklaşık 250 kişi katıldı.
Gürcüce şiirlerin okunduğu ve Gürcü alfabesi eğitiminin verildiği etkinlikte, Gürcü Müzik Korosu tarafından müzik dinletisi, dans ekibi folklorik gösteri sundu.
Etkinlik, Gürcü mutfağının yöresel lezzetlerinden "phal lobio, simindis cadi, mazoni" ikramıyla son buldu.
Dernek Başkanı Aydın Kubilay, programda yaptığı konuşmada, 6 yıldır gerçekleştirilen etkinliklerin geleneksel hale geldiğini ifade etti.
Buluşmaya, Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Maka Salia Beşiroğlu ve öğrenciler de katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Düzce'de 6. Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
Frankofon Film Festivali, Fransız sinemasının çoğu gösterime girmemiş filmlerinden oluşan geniş bir seçkiyi 21 Mart'tan 30 Nisan'a kadar Türkiye'deki şehirlerde sinemaseverlerle buluşturacak. Festival, Fransızca konuşulan ülkelerin kültürlerini ve Fransızcayı tanıtmayı amaçlayarak yaratıcılığı, sanatsal ifadeyi ve kültürlerarası diyaloğu desteklemeyi hedefliyor. Programda ödüllü filmler de yer alacak ve festival, Türkiye'de daha önce gösterilmemiş filmleri izleme fırsatı sunacak.
Tarsus Engelliler Platformu işbirliğinde Tarsus Müzesi'nde açılan sergide, ressam Özlem Küçük'ün 57 yağlı boya eseri yer aldı. Sergiyi gezen Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve davetliler, resimleri inceledi. Elde edilecek gelirin engelli çocuklar için kullanılacağı sergi, 17 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.
Ramazan'a günler kala, 450 yıllık Osmanlı geleneği olan mahyalar, tarihi camileri süslemeye başladı. Ayasofya Camii'ne, 'La İlahe İllallah' yazılı mahya asıldı. Bu geleneğin Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların camilerini süslemek için talimatlandırdığı bir sanat olduğu belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide 23 eser bulunuyor ve Erdem, sergiyi üniversitede açarak öğrenci kazanmayı hedeflediğini belirtti. Eserler, endonezya ve Tayland bölgelerinden ithal edilen istiridye kabukları üzerine kesme sanatıyla yapıldı.
ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl yurt içi ve yurt dışından 1600 sanatçıyı sanatseverlerle 6-10 Mart'ta buluşturacak. Fuarda, 110 galeri, 10 STK, 5 müze, 7 inisiyatif, 12 proje ve 8 üniversitenin yer alacağı belirtilirken, fuarın 10. yılına özel olarak 10 onur ödülü verileceği ifade edildi.
Halk ozanı Neşet Ertaş'ın ölümünün 12. yılında Niğde'de düzenlenen anma programında, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü konuşma yaptı. Programda, Kampüs Genç Ofis Müzik Atölyesi öğrencileri tarafından Ertaş'ın sevilen eserleri seslendirildi ve müzik eğitmeni Gizem Gök teşekkür plaketi aldı.
Lübnan asıllı besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil, 9 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Khalil, Alman ve Fransız edebiyatını müziğe taşıdığı son çalışmasıyla sahne alacak. Konserde sanatçıya vokalde Arnavut şarkıcı Eline Duni, kemanda Mateusz Smoczynski, çelloda Krzystof Lenczowski ve davulda Jarrod Cagwin eşlik edecek. Rabih Abou Khalil, geleneksel Arap ezgileri, caz doğaçlamaları ve klasik müzik tekniklerini birleştiren müziğiyle tanınıyor. Ayrıca, farklı dillerden şairlerin eserlerini de müziğe dönüştürerek diller arası bir köprü kuruyor.
Resim ve heykel sanatçısı Adviye Bal'ın yağlı boya tablolarından ve heykellerinden oluşan yeni sergisi "Zamansız/Timeless", Red Rouge Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, sanatçının insanın enerji düzeylerine göndermeler yapan siluet eserlerinden oluşuyor. Sergi, 23 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?