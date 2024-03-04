Düzce'de "6. Geleneksel Gürcü Mutfağı ve Gürcü Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi

Rabih Abou Khalil, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

Lübnan asıllı besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil, 9 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Khalil, Alman ve Fransız edebiyatını müziğe taşıdığı son çalışmasıyla sahne alacak. Konserde sanatçıya vokalde Arnavut şarkıcı Eline Duni, kemanda Mateusz Smoczynski, çelloda Krzystof Lenczowski ve davulda Jarrod Cagwin eşlik edecek. Rabih Abou Khalil, geleneksel Arap ezgileri, caz doğaçlamaları ve klasik müzik tekniklerini birleştiren müziğiyle tanınıyor. Ayrıca, farklı dillerden şairlerin eserlerini de müziğe dönüştürerek diller arası bir köprü kuruyor.