Düzce'de Çocuklar İçin Eğitici Etkinlikler

22.05.2026 16:22
Düzce'de, ÇEDES projesi kapsamında çocuklara yönelik eğitici ve kültürel etkinlikler düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında çocuklara yönelik eğitici ve kültürel etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde öğrenciler hem eğlenceli hem de öğretici programlarda bir araya geldi. Etkinliklerde öğrencilerin; sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunacak çeşitli grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Program boyunca geleneksel oyunlar oynayarak keyifli vakit geçiren çocuklar, kültürel değerleri de yakından tanıma fırsatı buldu. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesinin hedeflendiği bu tür sosyal ve kültürel projelerin, ilerleyen süreçte de artarak devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

