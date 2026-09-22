Düzce'de genç besici İsrafil Çakmak, fabrika işinin yanında 100 küçükbaş yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de genç besici İsrafil Çakmak, fabrika işinin yanında 100 küçükbaş yetiştiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce\'de genç besici İsrafil Çakmak, fabrika işinin yanında 100 küçükbaş yetiştiriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gümüşova'da yaşayan 23 yaşındaki İsrafil Çakmak, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek projesiyle TİGEM'den aldığı 95 koyun ve 5 koçla besiciliğe başladı. Fabrikadaki işinin yanı sıra ailesiyle üretime katkı sağlayan Çakmak, aylık 15 bin lira bakım desteği alıyor.

Düzce'de yaşayan İsrafil Çakmak, devlet desteğiyle aldığı 100 küçükbaş hayvanla ata mesleği besiciliği devam ettiriyor.

Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Çakmak, bir fabrikada çalışmaya başladı.

Çakmak, çalışma hayatına devam ederken, bir yandan da ailesiyle yaşadığı Gümüşova ilçesine bağlı Halilbey köyünde ata mesleği hayvancılığı sürdürmeye karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projesine başvuran Çakmak, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından sağlanan 95 koyun ve 5 koç ile yetiştiriciliğe başladı.

Aylık 15 bin lira bakım desteği alan Çakmak, babası Mustafa ve annesi Dilber Çakmak ile üretime katkıda bulunuyor.

Fabrikadaki işinden artakalan zamanını hayvanlarıyla geçiren Çakmak, gençlere ilham veriyor.

"Gençler atalarından gelen hayvancılığı bırakmasın"

İsrafil Çakmak, AA muhabirine, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu fakat eğitime de önem verdiğini söyledi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra memleketine döndüğünü ve bir fabrikada işe başladığını anlatan Çakmak, bir yandan da ata mesleği hayvancılığı sürdürmek istediğini kaydetti.

Çakmak, Bakanlığın projesine başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla 100 küçükbaş hayvan alarak bu alana adım attığını dile getirerek, "Ben ve ailem bu işin içinde büyüdük. Küçük yaşlarımdan bu zamana kadar hep hayvanların içinde olduğum için bunu bırakmamam gerektiğini düşündüm. Gençlerin özünü bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani atalarından gelen hayvancılığı, çobanlığı bırakmasınlar." diye konuştu.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Baba Mustafa Çakmak ise oğlunun genç yaşta hayvancılıkla ilgilendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu imkanı bize sundu, hayvanlarımızı aldık." dedi.

Anne Dilber Çakmak da aldıkları destek dolayısıyla yetkililere teşekkür ederek, "Bu işi herkes yapsın. Gençler yapsın. Devletimiz de zengin olsun, bu işle uğraşanlar da zengin olsun. Gerçekten çok güzel bir iş." diye konuştu.

Gümüşova Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri Yunus Gök, genç çiftçilere verilen desteklerle hayvancılığın daha da gelişmesini beklediklerini dile getirerek, "Türkiye ve bölgemizdeki kırmızı et ihtiyacını gidermek için çok güzel bir proje. Genç yetiştiricimize de çok güzel imkan sundu. Örnek olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKültür SanatEkonomiDüzceYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
13:22
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti İşte yerleştiği ülke
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! İşte yerleştiği ülke
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:31:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Düzce'de genç besici İsrafil Çakmak, fabrika işinin yanında 100 küçükbaş yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement