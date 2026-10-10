Düzce\'de mimar Özge Gaye Uçan, mahallede okul duvarı ve panoları 9 aydır boyuyor

Düzce'de resim tutkusunun peşinden giden mimar Özge Gaye Uçan, okul duvarları ve elektrik panoları gibi alanları rengarenk boyayarak doğup büyüdüğü mahalleye yeni çehre kazandırıyor.

Karaca Hacımusa Mahallesi'nde doğup büyüyen 29 yaşındaki Uçan, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra eğitim hayatına Makedonya'daki Uluslararası Balkan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde devam etti.

Üniversite eğitiminin ardından memleketine dönerek mimarlık mesleğini sürdüren Uçan, çocukluk tutkusu resimden de hiçbir zaman vazgeçemediği için kendi atölyesini kurdu.

Sanat ruhunu sokağa yansıtmak isteyen Uçan, muhtar Hanife Gür, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve mahalle sakinlerinin desteğiyle çalışma başlattı.

Uçan, öğrenciler, öğretmenler ve halkın desteğiyle okul duvarları ve elektrik panoları gibi alanları rengarenk boyayarak çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Düzce'nin her köşesinde sanatımı sürdürmek istiyorum"

Özge Gaye Uçan, AA muhabirine, resim sanatını çok sevdiğini ve doğup büyüdüğü mahalleye renk katma düşüncesiyle harekete geçtiğini söyledi.

Yaklaşık 9 aydır mahallenin farklı noktalarında resim çalışmaları yaptığını belirten Uçan, "Aslında çocukları baz alarak yaptığımız bir proje bu. Çocukların böyle bir dönemde renkleri ve desenleri görerek günlerinin güzelleşmesini istedim." dedi.

Uçan, resim tutkusunun çocukluk yıllarından bu yana devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Lisede güzel sanatlar okumak istemiştim. Daha sonra mimarlığa yöneldim. İçimde kaldığı için şu an resim yapmaya devam ediyorum. Bu mahallede doğup büyüdüğüm için güzelleştirmek istedim. Düzce'nin her sokağında, her köşesinde sanatımı sürdürmek istiyorum. Bu işe maddi kaygı gözetmeksizin başladık. Manevi yönlü ve gönüllülük esaslı yürütüyoruz. Bunun karşılığında güzel tepkiler alıyoruz. Hem mahalleli hem çocuklar hem de çevremizden güzel tepkileri alıyoruz. Benim için de en önemlisi buydu."

Çocukluk hayalini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti anlatan Uçan, "Yaşadığım yerden çocuklu yaşlarda çıktım ve o zaman etrafa baktığımda nasıl hayal ettiysem buna dönüştürmek istedim. Döndüğümde ve projeye başladığımda o yaşlarda ne hayal ettiysem o şekilde devam ettim." ifadelerini kullandı.

Muhtar Hanife Gür ise Uçan'ı küçüklüğünden beri tanıdığını, üniversite eğitimini tamamlayarak memleketine dönmesiyle mahallenin bir sanatçı kazandığını ifade ederek, "Mahallemiz sadece mimar, sanatçı değil iyi bir insan, örnek bir insan kazandı. Mahallemizin gerek okullarını gerek park ve bahçelerini, trafolarını, duvarlarını hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden resimlerle boyadı. İnsanların güzel manada ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Gür, büyük küçük herkesin eline fırça alıp çalışmaya destek verdiğine dikkati çekerek, "Hocamız hayal dünyalarındaki resimleri yapmalarına yardımcı oluyor. Bu çok güzel. Mesela ben resim yapamam ama o boyayı elime aldığımda boyama yapıyorum. Renkleri duvara işlemek bile bana moral kaynağı oluyor. Gaye Hanım'ın çok güzel bir iş yaptığına inanıyorum." dedi.