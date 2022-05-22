Düzce'de renkli festival düzenlendi

Düzce'de düzenlenen Gençlik, Müzik ve Çadır Festivali'nde katılımcılar birbirlerinin üzerine boya atarak eğlendi.

Cumayeri ilçesine bağlı Harmankaya köyünde bulunan Nehir Evi Doğal Yaşam Alanı'nda düzenlenen etkinliğe, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Girişte mavi, pembe, mor, sarı, kırmızı ve yeşil toz boyalardan satın alan katılımcılar, boyaları birbirlerinin üzerine attı.

Atölye ve rafting etkinliklerine de katılan davetliler, daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.

Organizatörlerden Eyüp Zorkul, AA muhabirine, Gezginler Kafası Topluluğu olarak 5 yıldır bu tür festivalleri düzenlediklerini, birçok il ve ilçede etkinliklerinin süreceğini söyledi.

Etkinlikte 4 bin doğaseverin bir araya geldiğini aktaran Zorkul, "DJ performansları ve konserlerinin yanı sıra atölye etkinliklerimizin yanı sıra rafting etkinliklerimiz de oldu. Bir sonraki etkinliğimizde daha fazla doğaseverle buluşacağız." dedi.

Nehir Evi Doğal Yaşam Alanı İşletmecisi Davut Pirdal da etkinliğe talebin çok yüksek olduğunu belirterek, "2 bin kişiyi ağırlamayı beklerken yaklaşık 4 bin kişi tesisimize giriş yaptı. Raftingle birlikte doğaya has bir etkinlik oldu. Bu tür etkinliklerimizi her ay yapmayı planlıyoruz. İnsanlar doğayı sevsinler yeter. Düzce çok güzel bir yer. Görülmesi, gezilmesi gereken yerlerden biri." diye konuştu.