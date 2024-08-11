Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Fındık Bahane Sohbet Şahane Projesiyle Yaşlı Çiftçilere Yardım Ediyor

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Düzce'de 4 yıl önce başlatılan "Fındık Bahane Sohbet Şahane Projesi" kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 100 yaşlı çiftçiye ulaşan Gençlik Merkezi gönüllüleri, hem fındık toplamaya yardımcı oluyor hem de sohbet ettikleri büyüklerle keyifli gün geçiriyor.

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, fındıkla ilgili bilgi edinme, yardımlaşma ve yaşlılarla kaynaşma amacıyla hazırladıkları projeyi 4 yıldır sürdürüyor.

Proje kapsamında gençlik liderleri önderliğinde fındık hasadının başladığı yaz dönemlerinde yaşlı çiftçilerin bahçelerine misafir olan gönüllü gençler, hasat işlerine yardımcı olurken büyüklerle sohbet etme imkanı da buluyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 100 çiftçiye ulaşan gönüllü gençler arasında ilk defa fındık toplayan yabancı öğrenciler ve ilkokul öğrencileri de yer alıyor. Binbir zahmetle yetiştirilen fındığı proje sayesinde tanıyan gençler, yaşlılara yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Geri dönüşler çok güzel"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik lideri Ramazan Günoğlu, AA muhabirine, gençlere fındığı tanıtmak istediklerini belirterek, "Gençlerimizle birlikte daha önceden görüştüğümüz amcalarımızın, ağabeylerimizin tarlalarına gidip onlara yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bahçedeki bütün fındıkları toplamanın mümkün olmadığını ancak farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayan Günoğlu, "Fındıkla alakalı çocuklara bilgi aktarmaya, fındığın önemini, değerini, geçmişte bunların nasıl toplandığını, teknolojiyle birlikte bunların nasıl bir hal aldığını anlatmaya çalışıyoruz. Sadece fındık değil, büyüklere yardım etme, onlara saygı... Çünkü yaş geçtikçe bazı şeyleri yapamıyoruz. Yaşlılarımız da hayat tecrübelerini fındık bahanesiyle onlara aktarıyor." diye konuştu.

Günoğlu, haftanın belirli günlerinde bahçelere gittiklerini belirterek, "Büyüklerimiz gençleri görünce çok büyük keyif alıyor. Aslında en büyük amaç onları buluşturmak. Ana fikir olarak fındığı öne çıkarmaya çalışıyoruz ama büyüklerimizin sohbetten aldıkları keyif aslında biraz da onun önüne geçiyor. Bu bizi ziyadesiyle çok mutlu ediyor. Geri dönüşler çok güzel." ifadelerini kullandı.

"İlk defa fındık topladım, çok beğendim"

Gençlik Merkezi gönüllüsü 23 yaşındaki Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sudanlı Ahmed Karam, ilk defa fındık topladığını, çok beğendiğini dile getirerek, ülkesindeki arkadaşlarının fındığı bildiğini söyledi.

Gönüllü Merve Polat da fındık toplarken eğlendiklerini, ileriye yönelik bilgiler edindiklerini, yaşlılara yardım etmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Ayşe Begüm Demirbaş ve Eylül Nisa Yeşil ise fındık bahçesinde güzel zaman geçirdiklerini, yaşlılara yardım ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Merkeze bağlı Gürcü Çiftlik köyünde fındık bahçesi bulunan 55 yaşındaki Nuri Hoşbaş ise gençlerin kendilerine neşe verdiğini, çok memnun olduklarını kaydetti.