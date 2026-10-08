Düzce Güzel Sanatlar Lisesi sene başı sergisinde yaklaşık 115 eser görücüye çıktı - Son Dakika
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Düzce Güzel Sanatlar Lisesi sene başı sergisinde yaklaşık 115 eser görücüye çıktı

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Düzce Güzel Sanatlar Lisesi sene başı sergisinde yaklaşık 115 eser görücüye çıktı
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Millet bahçesinde düzenlenen sene başı sergisinde Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserleri sanatseverlerle buluştu. 52 öğrencinin katıldığı etkinlikte yaklaşık 115 eser sergilendi ve Düzceliler yoğun ilgi gösterdi.

Düzce (İHA) –Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserler, millet bahçesinde düzenlenen sene başı sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Sergide, öğrencilerin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca hazırladığı grafik, iki boyutlu sanat, desen, baskı ve kara kalem çalışmalarından oluşan yaklaşık 115 eser yer aldı. 52 öğrencinin katıldığı sergi, Düzcelilerden yoğun ilgi gördü. Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Nazmi Bal, öğrencilerin çalışmalarını Düzceli sanatseverlerle buluşturmak istediklerini belirterek, "Düzce Güzel Sanatlar Lisesi olarak öğrencilerimizin yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları, sene başı sergisi olarak Düzceli sanatseverlerle buluşturmak istedik. Öğrencilerimizin atölyelerinde çalıştıkları iki boyutlu sanat, desen ve baskı çalışmalarından oluşan karma sergilerle hem öğrencilerimizin başarılarını Düzce'ye tanıtmak hem de Düzceli sanatseverleri sanatla bir araya getirmeye çalıştık. 52 öğrencimiz, yaklaşık 115 eserle katıldı. Güzel çalışmalarını sergiledik" dedi. Öğrencilerin çalışmalarının vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendiğini ifade eden Bal, sanat eğitiminin yanı sıra öğrencilerin eserlerini toplumla buluşturmanın da önemli olduğunu söyledi.

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zeynep Melike Tüfekçi de sergide yıl boyunca yaptıkları çalışmaların yer aldığını belirterek, "Bu sergide yıl boyunca yaptığımız çalışmalarımız mevcut. Grafik atölyesi eserlerimiz, iki boyutlu sanat atölyesi eserlerimiz ve aynı zamanda kara kalem çalışmalarımız bulunuyor. Düzceli sanatseverleri sanatla ve renklerle buluşturmak istedik" ifadelerini kullandı.

Serginin, öğrencilerin sanatsal çalışmalarını vatandaşlarla paylaşmalarına ve eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKültürEğitimDüzceSanatSon Dakika

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