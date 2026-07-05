Düzköy Kadırga Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Düzköy Kadırga Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

05.07.2026 16:09
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Samsun 19 Mayıs'ta düzenlenen şenlikte katılımcılar yayla kültürünü yaşadı ve eğlenceli anlar geçirdi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen Düzköy Kadırga Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Doğayla iç içe yayla atmosferinde gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşları bir araya getirdi.

19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi Sosyal, Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlikte çadırlarını kuran ziyaretçiler, yayla kültürünü yaşama fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında yöresel müzikler dinlendi, halk oyunları gösterileri ve konserler yapıldı. Katılımcılar gündüz saatlerinde yaylanın doğal güzelliklerinin tadını çıkarırken, gün boyu sahne alan sanatçıların konserleriyle eğlenme fırsatı buldu. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, vatandaşlar hem sosyal vakit geçirdi hem de Karadeniz'in geleneksel kültürünü yakından deneyimleme imkanı buldu. 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi Sosyal, Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Engin Erusta, "Etkinliğimiz bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Şenlik alanımızın yeni yerinde yoğun bir katılım var. Alanımız doldu taştı. Burada yiyecek, içecek ve yöresel ürün stantları bulunuyor. Esnafımız da burada satışlarını yapıyor" dedi.

Düzköy Kadırga Şenliği, gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Düzköy Kadırga Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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