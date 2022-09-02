Suluova'nın kuruluşunun 65. yılı anısına Suluova Belediyesi'nin düzenlediği 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışında hayranlarıyla buluşan Ece Seçkin, seslendirdiği şarkıları ve sahne performansıyla beğeni topladı. Seçkin, yeni şarkısı 'Güzelim'in el hareketlerini öğretmesinin ardından kendisine eşlik eden hayranlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Ece Seçkin Suluova'da hayranlarını coşturdu - Son Dakika

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