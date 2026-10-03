Eceabat'ta ikinci Zeytinyağı Festivali sona erdi, Kaymakam bereketli sezon diledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eceabat'ta ikinci Zeytinyağı Festivali sona erdi, Kaymakam bereketli sezon diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eceabat\'ta ikinci Zeytinyağı Festivali sona erdi, Kaymakam bereketli sezon diledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ikincisi düzenlenen Eceabat Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği sona erdi. Etkinlikte zeytin ve zeytinyağı üzerine sunumlar yapıldı; Kaymakam Kerem Yenigün üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Eceabat Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı toplantı salonunda, "Zeytinle Konuşmak" ve "Zeytinyağında Kalite ve Katma Değer" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Burcu Erol ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gündoğdu'nun konuşmacı olarak katıldığı programa, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Ziraat Odası Başkanı Özay Kuzu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Gökçeada, Eceabat, Bozcaada Yerel Eylem Grubu Derneği yöneticileri Hüsnü Öcal Gezen ve Fatma Önder, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kaymakam Yenigün, zeytin sezonunun üreticiler için bereketli ve hayırlı bir sezon olması??????? temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
Kültür SanatZeytinyağıÇanakkaleEtkinlikEceabatKaliteZeytinKültürTurizmSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Telefon alacaklar dikkat Hesap değişti Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:16
Bölgede tansiyon yüksek Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:32:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Eceabat'ta ikinci Zeytinyağı Festivali sona erdi, Kaymakam bereketli sezon diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei