Edirne Belediye Başkanı Gencan, TBB Başkan Vekilliği seçiminde Ünlüce\'yi tebrik etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliği seçimi gündemiyle Ankara'da gerçekleştirilen TBB Meclis Toplantısı'na katıldı.

Gencan'ın yaptığı açıklamaya göre, toplantıda oy kullanan Gencan, TBB Başkan Vekilliğine seçilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi tebrik etti.

Gencan, Türkiye Belediyeler Birliğinin belediyeler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirerek çalışmalarını sürdürmesinin önem taşıdığını belirtti.

Seçim sonucunun yerel yönetimler ve kentler için hayırlı olmasını dileyen Gencan, Ünlüce'ye yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.