Edirne Belediye Başkanı Gencan, TBB Başkan Vekilliği seçiminde Ünlüce'yi tebrik etti - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Gencan, TBB Başkan Vekilliği seçiminde Ünlüce'yi tebrik etti

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Edirne Belediye Başkanı Gencan, TBB Başkan Vekilliği seçiminde Ünlüce\'yi tebrik etti
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Ankara'da düzenlenen TBB Meclis Toplantısı'na katılarak TBB Başkan Vekilliği seçiminde oy kullandı. Gencan, seçilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi tebrik etti ve yeni görevinde başarı diledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliği seçimi gündemiyle Ankara'da gerçekleştirilen TBB Meclis Toplantısı'na katıldı.

Gencan'ın yaptığı açıklamaya göre, toplantıda oy kullanan Gencan, TBB Başkan Vekilliğine seçilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi tebrik etti.

Gencan, Türkiye Belediyeler Birliğinin belediyeler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirerek çalışmalarını sürdürmesinin önem taşıdığını belirtti.

Seçim sonucunun yerel yönetimler ve kentler için hayırlı olmasını dileyen Gencan, Ünlüce'ye yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkanı Gencan, TBB Başkan Vekilliği seçiminde Ünlüce'yi tebrik etti - Son Dakika
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