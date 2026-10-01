Edirne\'de Dünya Yaşlılar Günü\'nde 81 ille eş zamanlı yürüyüş düzenlendi

Edirne'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Millet Bahçesi'nde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Edirne'de de farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Millet Bahçesinde bir araya gelen protokol üyeleri, kurum müdürleri, yaşlılar, gaziler ve öğrenciler "Çınarlarımızın gölgesinde geleceğe güvenle" yazılı pankart ve ellerinde dövizlerle yürüdü. Etkinliğe Edirne Vali Yardımcıları Güher Sinem Büyüknalçacı, Şevket Atlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Sağlık Müdürü M. İshak Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan da katıldı.

Yaşlı bireylerin toplumdaki yerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, yaşlıların sahip olduğu bilgi, tecrübe ve birikimin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle bir araya geldiklerini söyleyen Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, "Çocuklarımızla birlikte büyüklerimizin hatırlarını ve gönüllerini aldık. Birkaç nesil bir aradaydık. Herkes birbirinden bir şey öğrendi, tecrübesini aktardı. Tüm büyüklerimizin gününü kutluyorum ve ellerinden öpüyorum" dedi.

Bakanlığın eş 81 ilde zamanlı kuşaklarla beraber yürüyüş talebi üzerine bir araya geldiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, "Yaşlılarımız, gençlerimiz, kurum idarecileri, valilerimiz, büyüklerimiz hep beraber yürüdük. Kuşaklararası buluşma oldu. Tüm yaşlılarımızın gününü kutluyor ve ellerinden öpüyoruz" diye konuştu.

Yürüyüşün ardından hep birlikte pasta kesildi.