Edirne\'de Jandarma\'nın 187. Yılı Kutlandı

Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk heykeli önündeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Edirne İl Jandarma Komutanı Albay M. Kasım Ermiş'in çelenk sunumu sonrası Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Edirne İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay M. Kasım Ermiş teşkilatın milletin emrinde, hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda görev yapmaya devam edeceğini belirtti.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyleyen Jandarma Albay Ermiş, "Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş; Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararındayız. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma; Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla modernleşmiş, modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir" ifadelerine yer verdi.

Tören Ermiş'in konuşmasının ardından sona erdi. - EDİRNE