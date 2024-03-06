Edirne'de kaybolan köpeğinin üzüntüsünü yaşayan hayvanseveri polis ekipleri sevindirdi.
İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Şirin Bilat, 6 yaşındaki pinscher cinsi köpeğini bir süreliğine yakın bir arkadaşına emanet etti. Arkadaşından köpeğinin kaybolduğunu öğrenen ve büyük üzüntü yaşayan Bilat, polis merkezine başvurdu.
Polis, köpeğin kaybolduğu alışveriş merkezi civarındaki kameraları inceledi.
Alışveriş merkezi önüne bağlanan köpeğin bir erkek tarafından alınıp götürüldüğünü ve bu kişinin U.D. olduğunun belirlenmesi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri şahsa ulaştı.
U.D. köpeği sahipsiz sandığı için evine getirip, sahiplendiğini belirtti.
Köpek, veteriner kontrollerinin ardından polis ekiplerince Bilat'a teslim edildi.
"Çok sevindim"
Bilat, AA muhabirine yavruyken sahiplendiği ve "Ali Nazik" adını verdiği köpeğini çok sevdiğini söyledi.
Köpeğinin yanlış anlaşılma sonucu bir başkası tarafından alındığını belirten Bilat, "Çok korktum. Köpeği alan kişi de hayvansever biriymiş, Ali Nazik'i birkaç gün misafir etmiş." dedi.
Bilat, polis ekiplerinin köpeğini kısa sürede bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
Ekiplere teşekkür eden Bilat, "Çok önemli işleri arasında bu işle ilgilenmezler diye düşünmüştüm ama ilgilendiler, doğum günümde köpeğimi getirdiklerinde kalbim duracak gibi oldu. İnsan evladını bulunca nasıl mutlu olursa o heyecanı yaşadım. Dünyanın en güzel hediyesi köpeğimin bulunması oldu. Polis ekiplerine biraz hırçınlık yapmış ama bir zararı olmamış. Çok yakışıklı ve güzel bir köpek. Mahalledeki komşularım da köpeğimi çok seviyor. Mahallemizin maskotu gibi." dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Edirne'de Kaybolan Köpeğin Polis Tarafından Bulunması - Son Dakika
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