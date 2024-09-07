Halk Oyunlarıyla Bir Aile Olmak - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Halk Oyunlarıyla Bir Aile Olmak

Halk Oyunlarıyla Bir Aile Olmak

Edirne'de 33 yıl önce kurulan Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği halk oyunları ekibi, çalışmalarıyla çevresindekilerin takdirini topluyor. Dernek bünyesinde halk oyunları öğrenmek isteyenlere eğitimler de veren gönüllüler, yaptıkları çalışmalarla göz dolduruyor.

07.09.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 33 yıl önce kurulan ve her yaştan üyesi bulunan Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği halk oyunları ekibi, çalışmalarıyla çevresindekilerin takdirini topluyor.

Veteran, büyük, genç, yıldız ve minik kategorisinde 130 gönüllü, her yörenin halk oyununu hazırladıkları koreografilerle sahneye koyuyor.

Dernek bünyesinde halk oyunları öğrenmek isteyenlere eğitimler de veren gönüllüler, yaptıkları çalışmalarla göz dolduruyor.

Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği Başkanı Ahmet Dörtler, AA muhabirine, 33 yıl önce kuruldukları derneklerinde ilk günkü heyecanla halk oyunlarına devam ettiklerini söyledi.

Gönüllülerden oluşan dernek üyelerinin ailece halk oyunları oynadığını anlatan Dörtler, "Bizim parolamız bu. 7'den 70'e kim varsa ailece oynuyoruz. Aynı zamanda halk oyunları üzerine çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. Kendi kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Bunu proje olarak başlatmıştık ama geldiğimiz noktada anne, baba, çocuk, dede, torun hep birlikte oynuyoruz." dedi.

Dörtler, derneklerinde kocaman bir aile olduklarını ve halk oyunlarını uzun yıllar devam ettirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Halk oyunları gruplarının emekli, avukat, öğretim görevlisi, doktor, mali müşavir, memur, öğretmen ve öğrencilerden oluştuğunu anlatan Dörtler, yurt içi ve yurt dışında festival, yarışma ve etkinliklerde sahne aldıklarını belirtti.

Dörtler, eşi, oğlu ve kızıyla birlikte halk oyunları oynadığını anlattı.

Dörtler'in oğlu, güvenlik görevlisi Alper Dörtler, babası sayesinde çok küçük yaşlarda tanıştığı halk oyunlarını devam ettirdiğini söyledi.

Karı koca aynı sahneyi paylaşıyor

Karı koca emekli olan Arif ve İlknur Ardaboyu da yıllardır aynı sahneyi paylaşıyor.

Arif Ardaboyu da adeta aşık oldukları halk oyunlarına ailece gönül verdiklerini anlattı.

Türk kültüründe yer alan halk oyunlarını yaşatmayı amaçladıklarını ve bu oyunları yurt dışında tanıtmanın gurur verici olduğunu aktaran Ardaboyu, "Uzun yıllar halk oyunlarının içerisindeyiz ve bunu yapmayı bir görev gibi görüyoruz. Severek oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

İlknur Ardaboyu ise eşi sayesinde halk oyunlarına başladığını belirtti. Eşini yıllarca sahnede izlediğini anlatan Ardaboyu, 2 yıldır da eşiyle aynı sahneyi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Emekli Osman Adada ise eşi, kızı ve torunu ile aynı sahneyi paylaştığını belirtti.

Adada, 11 yaşında tanıştığı halk oyunlarını 50 yıldır aşkla sürdürdüğünü ifade etti.

Kızının ardından torununun da halk oyunlarına gönül verdiğini belirten Adada, şunları kaydetti:

"Düğünümüzde oynamamış olan eşim halk oyunlarına benimle beraber başladı. Bu aşkı nasıl anlatsam bilemiyorum. 50 senemizi verdik halk oyunlarına. Bütün amacımız halk oyunlarını yaşatmak. Bu işe başladığımızdan beri gitmediğimiz ülke kalmadı. Türk kültürünü ve oyunlarını tanıtmaya devam ediyoruz. 1982 yılında İtalya'da düzenlenen bir yarışmada Avrupa birincisi olmuştuk. O ekip veteran grubu olarak halen oynuyor."

Adada'nın torunu Bartu Kıyak da dedesi sayesinde halk oyunlarıyla tanıştığını ve severek oynadığını söyledi.

İlkokul öğrencileri Öykü Eliz, Serra Sargun, Miray Bağcı ve Melisa Fırat ise ustalarla aynı sahneyi paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uzun yıllar halk oyunlarına devam edeceklerini belirttiler.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Rumeli, edirne, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Halk Oyunlarıyla Bir Aile Olmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:02:14. #1.11#
SON DAKİKA: Halk Oyunlarıyla Bir Aile Olmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement