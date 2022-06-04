Edirne'de vatandaşlar darbuka eşliğinde doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Edirne'de vatandaşlar darbuka eşliğinde doyasıya eğlendi

04.06.2022 22:05

Edirne'de vatandaşlar darbuka eşliğinde doyasıya eğlendi Edirne'de bu yıl ilki gerçekleştirilen" 9/8'lik Festival'de" vatandaşlar oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlenerek renkli görüntüler oluşturdu.

Edirne'de vatandaşlar darbuka eşliğinde doyasıya eğlendi

EDİRNE - Edirne'de bu yıl ilki gerçekleştirilen" 9/8'lik Festival'de" vatandaşlar oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlenerek renkli görüntüler oluşturdu.

Edirne'de ilk defa düzenlenen '9/8 Festivali' vatandaşların katımıyla Kent Ormanı'nda gerçekleşti. Vatandaşların darbuka ve çeşitli oyun havaları eşliğinde eğlenmesi renkli görüntülere sahne oldu. Festival çerçevesinde yapılan dans ve darbuka yarışmasına katılan vatandaşlar hünerlerini sergiledi. Darbuka müzisyenleri eşliğinde dans yarışmasında birinci olan Mert Günbayı 1000 TL para ödülü kazandı. İkinci 750 TL, üçüncü yarışmacı ise 500 TL para ödülünün sahibi oldu. Darbuka ritimleri ve oyun havaları karşısında kendini tutamayan katılımcılar 9/8'lik ritimlerle doya doya hem oynadı, hem eğlendi.

Dans yarışmasında birinci olan Mert Günbayı, Edirneli oldukları için dans kültürünün içlerinde olduğunu belirterek, "Bayan yarışmacıları karşısında biraz zorlandım. Çünkü kadınlar daha esnek oynadıkları için bende kendimi daha esnek yapmaya çalıştım" dedi.

Edirne'de vatandaşlar darbuka eşliğinde doyasıya eğlendi
Edirne'de vatandaşlar darbuka eşliğinde doyasıya eğlendi
Edirne'de vatandaşlar darbuka eşliğinde doyasıya eğlendi
Edirne'de vatandaşlar darbuka eşliğinde doyasıya eğlendi

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Kaynak: İHA

Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de vatandaşlar darbuka eşliğinde doyasıya eğlendi - Son Dakika

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