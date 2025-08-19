Edirne\'deki Tarihi Restorasyon Tamamlanıyor

EDİRNE'de 6 asırlık Havlucular Hanı ile Mezitbey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları, eylül sonu itibarıyla tamamlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer , "Burada bir hamamı restore ettik, Mezitbey Hamamı'nı. Ayrıca 21 tane dükkan var, bu 21 dükkanın restorasyonu devam ediyor. Orijinal olmayan, daha sonra eklentiler yapılmıştı, onları kaldırdık. Duvarlarını yeniden yaptık" dedi.

Yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen Selimiye Camisi'nde 2021'de başlatılan restorasyon çalışmaları sürerken, meydan düzenlemesi 2022'de tamamlandı. Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nin çevresindeki yapılar da eş zamanlı onarıma alındı. Bu kapsamda Selimiye Meydanı'nda, 1441 yılında Mezit Bey tarafından yaptırılan 6 asırlık Havlucular Hanı ile Mezitbey Hamamı'nda da Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2023 yılının Aralık ayında çalışma başlatıldı. Söz konusu 2 yapıyla ilgili tamamlanan ihale sürecinin ardından restorasyon çalışmalarına, 2024 yılının Şubat ayında başlandı.

'SELİMİYE CAMİ'MİZİN RESTORASYONU BİTMEK ÜZERE'

Bünyesinde toplam 21 dükkan ve 1 hamamı barındıran tarihi yapıda devam eden çalışmaları inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, yetkililerden bilgi aldı. Vali Sezer, "Burası hemen Selimiye Camisi'nin karşı tarafında, bahçesinde yer alan ve tarihi olarak da çok önemli hanlarımızdan bir tanesi. Burasını Çevre ve Şehircilik Bakanımızın destekleriyle beraber restore ettiriyoruz ve restorasyonla birlikte de Edirne'mize yakışan bir hana inşallah dükkanlarla beraber kavuşmuş olacağız. Buranın şu önemi var; malumunuz Selimiye'nin bahçesi restore edildi, yapıldı. Şu anda Selimiye Cami'mizin restorasyonu da bitmek üzere. Burası kalmıştı. Burayı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan rica ettik, o da destek verdi, bu kapsama aldı, ihalesini yaptık ve burayı da inşallah eylül ayının sonu itibarıyla de bitirmiş olacağız ve Edirne'mize gelen ziyaretçilerimize orijinal haliyle beraber inşallah kavuşturmuş olacağız" dedi.

'ORJİNALE UYGUN ŞEKİLDE HİZMETE GİRECEK'

Hamamın ve dükkanların tamamının restore edildiğini belirten Sezer, "Burada bir hamamı restore ettik, Mezitbey Hamamı'nı. Ayrıca 21 tane dükkan var, bu 21 dükkanın restorasyonu devam ediyor. Orijinal olmayan, daha sonra eklentiler yapılmıştı, onları kaldırdık. Duvarlarını yeniden yaptık. Çarşıya matuf ön yüz duvarlarını yeniden yaptık. İnşallah dediğim gibi eskisinden çok daha güzel, ecdadın bize bırakmış olduğu bu güzel mirasa uygun, orijinaline uygun bir şekilde bu 21 dükkanımız ve hamamımız, Edirne'mizin ve ülkemizin hizmetine girmiş olacak" diye konuştu.