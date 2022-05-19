Edirne Devlet Türk Müziği Korosu "Ege'nin iki yaka" şarkılarını seslendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Devlet Türk Müziği Korosu "Ege'nin iki yaka" şarkılarını seslendirildi

19.05.2022 12:50
Edirne Devlet Türk Müziği Korosu "Ege'nin iki yaka" şarkılarını seslendirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Ege'nin İki Yakası Rembetiko" konseri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca " Ege'nin İki Yakası Rembetiko" konseri verildi.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Türk Ocağı Caddesi'ndeki topluluk binasında sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde sahne alan koro, şarkıları Türkçe ve Yunanca icra etti.

Yunanistan'ın Orestiada şehrinden gelen buzuki sanatçısı Nikos Grammatidis de saz ekibine eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Topluluğun Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, Türkçe ve Yunanca sözlerle şarkılardan oluşan özel bir konser verdiklerini söyledi.

Konuk sanatçı Grammatidis'in buzuki ile koroya eşlik ettiğini belirten Bahçe, topluluğun konserlerinin süreceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Balkanlar'daki Türk tarihini anlatan Hıdırlık Tabya'ya yoğun turist ilgisi Balkanlar'daki Türk tarihini anlatan Hıdırlık Tabya'ya yoğun turist ilgisi Turizm Sezonu Açıldı, Dikili'nin Koylarına İlgi Arttı Turizm Sezonu Açıldı, Dikili'nin Koylarına İlgi Arttı
Kaynak: AA

Turizm, Edirne, Türk, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne Devlet Türk Müziği Korosu 'Ege'nin iki yaka' şarkılarını seslendirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:08:49. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Devlet Türk Müziği Korosu "Ege'nin iki yaka" şarkılarını seslendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement