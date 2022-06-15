Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca düzenlenecek konser, 16 Haziran Perşembe günü saat 20.30 da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Rumeli, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca 'Unutulmayan melodiler' konseri düzenlenecek - Son Dakika

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