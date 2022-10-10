Edirne haberi: Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek - Son Dakika
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Edirne haberi: Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek

10.10.2022 13:12
Edirne haberi: Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek

Edirne kültür sanat haberine göre Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi sezon perdesini "Maçın adamı" oyunuyla açacak.

Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi sezon perdesini "Maçın adamı" oyunuyla açacak.

Clint Dyer ve Roy Williams'ın yazdığı "Maçın adamı" oyunu 11 Ekim Salı ve 12 Ekim Çarşamba günü Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda seyircinin beğenisine sunulacak.

Kayhan Berkin'in yönettiği, Cem Zeynel Kılıç ve Kerim Urun'un oynadığı, erkeklik, vatan sevgisi, göçmenlik, aile gibi kavramları baba ve oğul ilişkisi üzerinden inceleyen oyun saat 20.00'da seyirciyle buluşacak.

Bu ay sahnelenecek diğer oyun ise "Uçurtmanın kuyruğu" olacak.

25 Ekim Salı, 26 Ekim Çarşamba ve 27 Ekim Perşembe günü sahneye konulacak oyun, saat 20.00'da başlayacak.

Savaş Dinçel'in yazdığı, Serap Uluyol Karanfilci'nin yönettiği, Cem Arabacıoğlu ve Ufuk Şener'in rol aldığı oyun hayata, geçmişe, acılara, neşelere, hayallere, zamanın kıymetine dikkati çekiyor.

Biletler gişe ve elektronik ortamdan temin edilebilecek.

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne haberi: Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek - Son Dakika

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