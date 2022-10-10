Bu ay sahnelenecek diğer oyun ise "Uçurtmanın kuyruğu" olacak.

Kayhan Berkin'in yönettiği, Cem Zeynel Kılıç ve Kerim Urun'un oynadığı, erkeklik, vatan sevgisi, göçmenlik, aile gibi kavramları baba ve oğul ilişkisi üzerinden inceleyen oyun saat 20.00'da seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Edirne haberi: Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sahnelenecek - Son Dakika

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