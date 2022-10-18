Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bir Hayat Hikayesi Hacı Arif Bey " adlı konser düzenleyecek.

Kaynak: AA

Hacı Arif Bey, Rumeli, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Edirne haberi! Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 'Hacı Arif Bey' bestelerini seslendirecek - Son Dakika

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