Edirne haberi! Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Hacı Arif Bey" bestelerini seslendirecek - Son Dakika
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Edirne haberi! Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Hacı Arif Bey" bestelerini seslendirecek

18.10.2022 15:41
Edirne haberi! Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Hacı Arif Bey" bestelerini seslendirecek

Edirne gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bir Hayat Hikayesi Hacı Arif Bey" adlı konser düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Bir Hayat Hikayesi Hacı Arif Bey" adlı konser düzenleyecek.

Konser, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde 20 Ekim Perşembe günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'nde bulunan binasında gerçekleşecek konserde sanatçılar klasik Türk müziği bestekarlarından Hacı Arif Bey'in eserleri seslendirecek.

Biletler biletinial.com, Sanat Cepte uygulaması ve Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğundan temin edilebilecek.

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Kaynak: AA

Hacı Arif Bey, Rumeli, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne haberi! Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 'Hacı Arif Bey' bestelerini seslendirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne haberi! Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Hacı Arif Bey" bestelerini seslendirecek - Son Dakika
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