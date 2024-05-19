Edirne Muradiye Camisi'nin Çinileri ve Kalem İşi Süslemeleri Orijinalliğini Koruyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne Muradiye Camisi'nin Çinileri ve Kalem İşi Süslemeleri Orijinalliğini Koruyor

Edirne Muradiye Camisi\'nin Çinileri ve Kalem İşi Süslemeleri Orijinalliğini Koruyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Baysal, Edirne Muradiye Camisi'nin kaliteli çinileri ve ilginç kalem işi süslemelerinin günümüzde hala orijinalliğini koruduğunu belirtti. Caminin çinileri ve kalem işleriyle ön plana çıktığını ifade eden Baysal, yapılan onarımlarla kaybolan orijinal kalem işi örneklerinin 1953-1960 yılları arasında ortaya çıkarıldığını söyledi.

19.05.2024 15:21
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Baysal, 2. Murat tarafından yaptırılan Edirne Muradiye Camisi'nin kaliteli çinileri ve ilginç kalem işi süslemelerinin ilk günkü orijinalliğini koruduğunu söyledi.

Prof. Dr. Baysal, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzlenen 4. Edirne Araştırmaları Sempozyumu'nda "Edirne Muradiye Camisi ve Tezyinat Üslubu" konulu sunum gerçekleştirdi.

Baysal, caminin çinileri ve kalem işleriyle ön plana çıktığını, farklı tekniklerle yapılan göz alıcı süslemelerinin bulunduğunu ifade etti.

Muradiye Camisi'nin Osmanlı erken dönem mimarisini en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getiren Baysal, caminin yapıldığı döneme ait orijinal motiflerinin günümüze ulaştığını vurguladı.

Muradiye Camisi'nin ihtişamını iç ve dış yapısıyla koruduğunu belirten Baysal, şunları kaydetti:

"Caminin kaliteli çinileri ve ilginç kalem işi nakışlarıyla dikkati çeken yapısı var. Caminin çini mihrabı Bursa Yeşil Cami'den sonra Osmanlı süsleme sanatındaki en müzeyyen ve en büyük ikinci çinili mihraptır. Renkli sır tekniğiyle yapılmış olan levha çiniler ve rölyefli çinilerin kompozisyonu oluşturan motifleri, dönemin kalem işinde kullanılan motifleriyle benzerlik gösterir. Yapının en önemli özelliği 15. yüzyıla ait özgün kalem işi örneklerine sahip olmasıdır. Zaman içerisinde yapılan onarım yenilemelerle sıva altında kaybolan devrine ait orijinal kalem işi örnekleri, ilk defa 1930 yılında Hakkı Ayverdi tarafından eyvan kemerinde bulunmuş diğer nakışlar da bu örneğin yardımıyla 1953-1960 yılları arasında yapılan onarımların ardından ortaya çıkartılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne Muradiye Camisi'nin Çinileri ve Kalem İşi Süslemeleri Orijinalliğini Koruyor - Son Dakika

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