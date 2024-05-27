Edirne Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yayımlanan \'Edirne Saray Mutfağı\' ve \'Osmanlı Helvaları\' kitapları tanıtıldı

Kültür Sanat

Edirne Olgunlaşma Enstitüsünce yayımlanan "Edirne Saray Mutfağı" ve "Osmanlı Helvaları" kitapları tanıtıldı.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Çelik, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, kitapların Enstitünün yürüttüğü "Edirne Sarayı Mutfağı" tema projenin çıktısı olarak ortaya konulduğunu söyledi.

Kitapların gastronomi tarihi açısından önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Osmanlı mutfağını özellikle de Edirne saray mutfağını araştırarak tariflere ulaştık. Bu tarifleri mutfak atölyemizde uygulayarak tüm halkımıza tanıttık. Literatür taraması ve akademik araştırmalarla çoğu unutulmuş bazıları ise günümüzde bilinen reçeteleri bir araya getirerek anlamlı bir çalışmaya imza attık." dedi.

Çelik, Osmanlı saray mutfağının özel, zengin ve çeşitlilik barındırdığını bunu da kitaplarda tariflerle anlattıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından tanıtımı yapılan kitaplarda da tarifleri yer alan ballı mahmudiye, dane-i yeşil pilavı, sultan helvası, helva-i hakani, fodul ekmek ve gül şerbeti ikram edildi.

Edirne Saray Mutfağı kitabında 42 yemek, Osmanlı Helvaları kitabında ise 31 tatlı tarifi yer alıyor.

Tanıtıma katılan vatandaşlardan Müzeyyen Helvacıköylü, AA muhabirine, ikram edilen Osmanlı lezzetlerini çok beğendiğini söyledi.

Helvacıköylü, kitapları temin edip evinde de bu tarifleri uygulayacağını kaydetti.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve vatandaşlar katıldı.