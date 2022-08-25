Edirne Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Edirne Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

25.08.2022 18:30

Edirne Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor Edirne'de 1568 yılında Mimar Sinan'ın 90 yaşındayken yapımına başladığı ve 7 yıl süren çalışmaların ardından 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Edirne Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor

EDİRNE - Edirne'de 1568 yılında Mimar Sinan'ın 90 yaşındayken yapımına başladığı ve 7 yıl süren çalışmaların ardından 1575 yılında ibadete açılan Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 40 ay sürecek restorasyon çalışmaları boyunca cami ibadete ve ziyarete açık olacak. Caminin cam ve ahşap pencereleri tamamen yenilenecek, kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmalarıyla giderilecek.

Yüklenici firmanın ihaleyi kazanmasının ardından geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışmalarına başlanan Selimiye Camii'nde, kalem işlerindeki bozulmalar restore edildi. Bir diğer yandan da minarelerde hummalı restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Minarelere kurulan iskelelerde, işçiler restorasyon çalışmalarını tarihi yapının aslına uygun şekilde gerçekleştiriyor. Kubbeler, minareler, kapılar, kalem işçiliği gibi birçok alanda çalışmalar devam ediyor. Tüm imalat ve restorasyon çalışmaları aslına uygun yapılıyor.

İhtişamıyla ziyaretçilerin beğenisini toplayan ve şehre giriş yapıldığında her taraftan görülen 447 yıllık Selimiye Camii, restorasyonunun tamamlanmasıyla en az 100 yıl daha, sağlam, diri ve canlı şekilde ziyaretçilere kendisini gösterecek.

Edirne'de bulunan tarihi yerleri gezmek için şehir dışından geldiğini söyleyen Hasan Demir, tarihi eserlere sahip çıkılmasının çok mutluluk verici olduğunu belirtti. Bir başka vatandaş Kamil Karaatlı da, restorasyon çalışmalarının kültürel olarak çok önemli olduğunu vurguladı. Karaatlı, Restorasyon çalışmalarıyla birlikte çok uzun süre daha ziyaretçi ağırlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

İlhan Yirmibeşler ise restorasyon çalışmalarını özlemle beklediklerini ve mutluluk duyduklarını anlattı.

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Kaynak: İHA

Mimar Sinan, Edirne, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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