Edirne SODAM'da yeni eğitim dönemi kadın dayanışması vurgusuyla açıldı - Son Dakika
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Edirne SODAM'da yeni eğitim dönemi kadın dayanışması vurgusuyla açıldı

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Edirne SODAM\'da yeni eğitim dönemi kadın dayanışması vurgusuyla açıldı
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Edirne SODAM'da “Bir Kadın, Bin Umut” temalı yeni eğitim dönemi, kurdele kesimi ve kurs ziyaretleriyle açıldı. Kadınların mesleki becerilerini geliştirmesi, özgüven kazanması ve sosyal yaşamda daha güçlü yer edinmesi hedefleniyor.

Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM), "Bir Kadın, Bin Umut" temasıyla yeni eğitim döneminin açılışı gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren SODAM'da yeni eğitim döneminin başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadın dayanışması ve üretimin önemi vurgulandı. Kadınların mesleki becerilerini geliştirmeyi, özgüvenlerini artırmayı ve sosyal hayata katılımlarını desteklemeyi amaçlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program konuşmaların ardından kurdele kesimi ve kurs ziyaretleri ile devam etti.

Etkinliğin renkli anları ise kadınlardan oluşan Sevgili Günebakanlar Grubu'nun konseriyle yaşandı. Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı ve davetliler, seslendirilen eserlere eşlik ederek ritim tuttu.

Programda konuşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, SODAM'ın yalnızca meslek edindiren bir merkez olmadığını, kadınların kişisel gelişimlerine ve geleceklerine de katkı sunduğunu belirtti. Merkezlerde kadınların el becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra özgüven kazanmalarının ve aile bütçelerine katkı sağlayabilecek imkanlara ulaşmalarının hedeflendiğini ifade eden Fidan, yeni eğitim döneminin hayırlı ve verimli geçmesini diledi.

"Bir fırsat, bir neslin geleceğini değiştirebilir"

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı da SODAM'ın vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştiren, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve sosyal yaşama katılımlarını destekleyen önemli merkezlerden biri olduğunu kaydetti. Toplumsal gücün yalnızca ekonomik imkanlarla ölçülemeyeceğini belirten Büyüknalçacı, ihtiyaç duyan vatandaşlara fırsat sunulmasının ve kimsenin kendisini yalnız hissetmemesini sağlayan çalışmaların önemine dikkat çekti. Merkezdeki eğitimlerin kadınların özgüvenlerini artıracağını ve toplumsal yaşamda daha aktif rol almalarına katkı sunacağını ifade eden Büyüknalçacı, kadınların güçlenmesinin aile yapısının desteklenmesi açısından da önemli olduğunu vurguladı. Bir kişiye sunulan imkanın bir ailenin, hatta bir neslin geleceğini değiştirebileceğini belirten Büyüknalçacı, vatandaşların yalnızca destek alan değil, kendini geliştiren, üreten ve toplumsal yaşamda aktif rol üstlenen bireyler olarak güçlenmesini amaçladıklarını söyledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise SODAM'ların kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemesinin yanı sıra sosyal ilişkilerini güçlendiren önemli merkezler olduğunu dile getirdi.

SODAM kursiyerlerinden Sevcan Özer de merkezde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek yeni dönemin kendileri için yeni fırsatlar ve deneyimler sunacağını söyledi.

Programa Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Başkan Vekili Sibel Yıldırım, kurum müdürleri, kadın muhtarlar ve kursiyerler katıldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni eğitim döneminin açılışı yapıldı. Davetliler, merkezdeki kursiyerlerle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezde, dikiş-nakış, aşçılık, el sanatları, kuaförlük, okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim gibi kurslar yer alıyor. SODAM'da yeni dönemde gerçekleştirilecek eğitim ve faaliyetlerle kadınların mesleki becerilerinin geliştirilmesi, özgüven kazanmaları ve sosyal yaşamda daha güçlü yer edinmeleri hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEdirneEğitimKadınSon Dakika

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