Edirne'deki tarihi konaklar restore edilecek - Son Dakika
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Edirne'deki tarihi konaklar restore edilecek

18.08.2022 10:06
Edirne'deki tarihi konaklar restore edilecek

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentteki tarihi konakların restore edileceğini bildirdi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentteki tarihi konakların restore edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, tarihi konakların en önemli örneklerinin bulunduğu Kaleiçi semtinde incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, Edirne'nin çok kıymetli tarihi ve kültürel eserlere sahip olduğunu belirtti.

Sivil mimari örneklerinden olan tarihi konakların restore edilerek yaşatılması gerektiğini aktaran Kırbıyık şunları kaydetti:

"Taşıdığı özellikler itibarıyla geçmişimizin dokusunu günümüze taşıyan konaklarımızı gezdik. Biliyorsunuz sadece Kaleiçi semtimizde 430 tescilli konak bulunmakta. Tarihi konaklar bulunduğu şehrin kültürü, tarihi ve kent hafızası için son derece önemli. Her bir tarihi yapı o şehrin kültürünün yaşatılmasına büyük katkı sunuyor. Bizler de bu noktadan hareketle konaklarımızın restore edilip işlevlendirilerek yaşatılması konusunda gereken tüm çalışmaları yapmak istiyoruz."

Kırbıyık, Çilingirler Caddesi'nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin yapılacağını belirtti.

Kırbıyık'ın inceleme gezisine TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'deki tarihi konaklar restore edilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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