Edremit Kızılkeçili'de üçüncüsü düzenlenen çiftçi hayrı 5 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Edremit Kızılkeçili'de üçüncüsü düzenlenen çiftçi hayrı 5 bin kişiyi ağırladı

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Edremit Kızılkeçili\'de üçüncüsü düzenlenen çiftçi hayrı 5 bin kişiyi ağırladı
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Balıkesir Edremit'te Kızılkeçili Mahallesi'nde üçüncüsü düzenlenen çiftçi hayrı yaklaşık 5 bin kişiyi buluşturdu. Muhtar İsmail Ercan Paksoy öncülüğünde imece usulüyle hazırlanan hayra Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Kaymakam Zafer Engin de katıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kırsal Kızılkeçili Mahallesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen çiftçi hayrı 5 bin kişiyi buluşturdu. Hayra, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Edremit Kaymakamı Zafer Engin ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da katıldı.

Edremit'e bağlı bin 600 nüfuslu Kızlkeçili Mahallesinde muhtar İsmail Ercan Paksoy'un öncülüğünde bir araya gelen Kızılkeçili Mahallesinde vatandaşların imece ile düzenlediği çiftçi hayrı yoğun ilgi gördü. Hayra katılan 5 bin kişiye pilav, keşkek nohut, höşmerim ve ayran ikram edildi. Onlarca kazanlarda hazırlanan yemekler köy meydanında kurulan sofralarda ikram edildi. Hayra, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Edremit Kaymakamı Zafer Engin ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile ilçe merkezi ve çevre köylerden gelen yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Hayrı devam ettireceklerini kaydeden Kızılkeçili Mahalle İsmail Ercan Paksoy" 2024 yılından itibaren Kızılkeçili mahallesi muhtarıyım. Göreve geldiğimiz günden itibaren üçüncü köy hayrımızı yaptık. Hayrı geleneksel hale getirerek, her yıl yapılması için bizden sonraki nesillere de ulaşması için çabalıyoruz. Köy hayrımıza köy halkıyla imece usulü olarak gerçekleştiriyoruz. Köylülerimiz yağ, pirinç, nohut, keşkeklik alıyor. Bazıları da para yardımı yapıyor. Hayrımızın amacı civar köylerden gelen insanlarla birlikte dostluk, kardeşlik, ve arkadaşlık ruhunu bir araya getirmek için uğraşıyoruz. Bu yıl rekor katılımla beş bin kişiyi geçen misafirlerimizi ağırladık. Hayrımızda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı da ağırladık. Hayrımızda 15 kazan keşkek, 12 tava pilav, 15 kazan nohut, 400 kilo et 300 kilo höşmerim tatlısı ve binlerce kutu ayran ikram ettik. Bu hayır yemeklerimizin yapılmasına bir gün önceden başlıyoruz. Köyümüzün kadınları yemekleri pişiriyor ve köyümüzün gençleri de yemek dağıtımında görev yapıyor. Hayırda köylümüz imece usulü çalışıyor. Allah, hayrımızı kabul etsin. Biz hayır geleneğini devam ettireceğiz. Hayrımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edremit Kızılkeçili'de üçüncüsü düzenlenen çiftçi hayrı 5 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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