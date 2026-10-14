Edremit’te Ahilik Haftası coşkusu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 39. Ahilik Haftası, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Edremit Mesleki Eğitim Merkezi ve Edremit Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanlığının iş birliğiyle kutlandı.

Şehit Hamdibey Meydanı'nda başlayan programda, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hakan Uçak günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Uçak, Ahilik kültürünün temelinde dürüstlük, güven, paylaşma ve dayanışmanın bulunduğunu belirterek bu değerlerin esnaf ve sanatkarlara yol göstermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da Ahilik kültürünün dürüstlük, emek ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak bu köklü geleneğin yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Ertaş, esnaf ve sanatkarların ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Edremit Kaymakamı Zafer Engin ise Ahilik kültürünün meslek ahlakı, güven ve dayanışmayı esas aldığını belirterek bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından kortej eşliğinde Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ne geçildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Ahilik Yemini ile devam eden programda, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Koyuncu tarafından şed kuşanma töreni gerçekleştirildi.

Törende öğrencilere belgeleri, odalar tarafından belirlenen yılın Ahilerine ise plaketleri takdim edildi. Program kapsamında açılan sergi de ziyaretçilerden ilgi gördü.

Törene Kaymakam Zafer Engin, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Mete Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, oda başkanları, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Oda başkanlarından Başkan Ertaş'a ziyaret

Ahilik Haftası kapsamında oda başkanları, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ertaş, Ahilik kültürünü yaşatan tüm esnaf ve sanatkarların haftasını kutlayarak bereketli ve bol kazançlar temennisinde bulundu.