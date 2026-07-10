Eğitim Bir-Sen\'den Aşure İkramı

Eğitim Bir-Sen Antalya Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla her yıl sürdürdüğü geleneksel aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdi. Birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek amacıyla hazırlanan aşureler, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına dağıtıldı.

Memur-Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Aşure Günü'nün paylaşma, dayanışma ve kardeşlik değerlerini yaşatmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin simgesi olan Aşure Günü münasebetiyle üyelerimiz için hazırladığımız aşureleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına ikram ettik. Sevgimizi ve muhabbetimizi paylaştık" dedi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliğin, eğitim camiası arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden Miran, benzer sosyal ve kültürel faaliyetlerle üyelerle bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Etkinlik, çalışanların teşekkürleri ve iyi dilekleriyle sona erdi. - ANTALYA