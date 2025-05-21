Eğriçimen Yaylası Sarı Papatyalarla Renklendi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde doğası ve temiz havasıyla dikkati çeken Eğriçimen Yaylası'nda ilkbaharla birlikte sarı papatyalar açtı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan, ismini ortasından kıvrılarak akan derenin etrafındaki çayırlardan alan yayla, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Çam ağaçlarıyla kaplı yayla, yaz aylarında ilçe sakinleri kadar şehir dışından gelen çok sayıda kişiyi de ağırlıyor.

Doğa tutkunlarının cazibe merkezi Eğriçimen'de, tahtadan yapılmış çok sayıda yayla evi bulunuyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen yayla, sarı papatyaların açmasıyla renklendi.