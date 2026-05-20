Ejder Kervansarayı'nda Sanat Sergisi
Ejder Kervansarayı'nda Sanat Sergisi

20.05.2026 19:11
Iğdır'da tarihi Ejder Kervansarayı'nda 'Nakş-ı Saray' sanat sergisi açıldı, eserler beğeni topladı.

Iğdır şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan, Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşan tarihi Ejder Kervansarayı, tezhip, minyatür, cam ve çini sanatının seçkin örneklerinin sergilendiği "Nakş-ı Saray" sergisine ev sahipliği yaptı.

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan "Nakş-ı Saray" tezhip, minyatür, cam ve çini sergisi açıldı. Tarihi Ejder Kervansarayı'nda düzenlenen sergide, akademisyenler ve öğrencilerin iki yıl boyunca hazırladığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışını Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ile akademisyenler yaptı. Sergiyi gezen katılımcılar, eserler hakkında akademisyenlerden bilgi aldı. Program kapsamında ayrıca Kafkas oyunu gösterisi sahnelendi. Ejder Kervansarayının tarihi bir öneme sahip olduğunu söyleyen Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, "Burada sanatsal, bilimsel, sergi ve benzeri etkinliklerimizi gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz. Bugün de sizlerin ve Sayın Valimizin teşrifleriyle, üniversitemizde görev yapan Güzel Sanatlar Bölümü hocalarımızın öğrencileriyle birlikte hazırladığı minyatür, seramik ve benzeri sanatsal çalışmaların ürünleri burada sergilenecektir. Sergimiz gün boyunca açık kalacak olup hem Iğdır halkının hem de Iğdır'daki akademisyenlerin, eğitim camiasının ve öğrencilerimizin ziyaretine sunulacaktır. Bu etkinliğin üniversitemiz ve şehrimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Ejder Kervansarayı'nda Sanat Sergisi
