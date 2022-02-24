Ekmeğini pirinç tanelerinden kazanıyor... Pirinç tanelerine isim yazarak geçimini sağlıyor - Son Dakika
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Ekmeğini pirinç tanelerinden kazanıyor... Pirinç tanelerine isim yazarak geçimini sağlıyor

24.02.2022 11:40

Ekmeğini pirinç tanelerinden kazanıyor.

Ekmeğini pirinç tanelerinden kazanıyor... Pirinç tanelerine isim yazarak geçimini sağlıyor

ELAZIĞ Elazığ'da 26 yaşındaki el sanatları ustası Ersin Celayır, büyük bir özveriyle pirinç tanelerinin üzerine isim yazarak ekmek parasını kazanıyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 26 yaşındaki üniversite mezunu Ersin Celayır, yapamazsın dedikleri, 'Pirinç' tanesine yazı yazmayı öğrenerek icra etmeye başladığı sanatıyla ekonomik kazanç elde ediyor. Türkiye'de pirinç üzerine yazı yazan ve sayısı 7'yi geçmeyen sanatçılardan olan Celayır, pirinç tanelerine tek nefeste yazdığı yazılarla dikkat çekiyor. Pirinç üzerine yazılan isimler bir süre kuruduktan sonra özel getirilen cam şişesinin içine bırakılıyor. Ardından kurutulmuş gül ve gliserin doldurulduktan sonra pirinçler, rengarenk hediyelik anahtarlık ve kolyelere dönüşüyor. Yaklaşık 7 yıldır kendi imkanıyla açtığı küçük bir stantta çalışmalarını yapan Celayır'ın eserleri, yurtdışından bile yoğun talep görüyor.

"Bir pilavlık pirinç tanesi isim yazarak gelirimizi sağlıyoruz"

Bu alanda Türkiye'nin en genç ustalarından biri olduğunu ifade eden Ersin Celayır, "Bu sanata ilk olarak 2015 yılında abimden bakarak öğrendim. Önemli olan zaten bu özel kalemi kullanabilmek. İlk başlarda insanlar ve çevremizdekiler olmaz dedi. Ama biz inandık ve başardık. Şimdilik başka gelirimiz yok, bir pilavlık pirinç tanesi isim yazarak gelirimizi sağlıyoruz. İşlerimiz çok şükür iyi. Bir tane pilavlık pirinç tanesini alıyoruz, herhangi pirinç tanesi olur. Ama herkes yazamaz. Kontrol, nefes ve kalemi kullanmak önemli. Ayrıca glikser denen bir çiçeğimiz mevcuttur. Bu çiçek bize Hollanda'dan adet bazında gelmektedir. Türkiye'de bulunamıyor. Şuan biz kendimiz üretmeye çalıştık ancak üretemedik" dedi.

"Yurtdışına, birkaç ülkede bayiliğimiz var"

Türkiye geneli bu sanatı yapan çok olmadığı pek bilinmediğini aktaran Celayır, "Türkiye genelinde 7 tane ustası vardır. Pek bilinmediği içinde insanlar ilk başta pirince isim mi yazılır. Hatta pirinci metal olan pirinç karıştırıyorlar sonra gelip gördüklerinde şaşırıp gerçek pirinçmiş diyebiliyor. İnsanların tuhafına ve hoşuna gidiyor. Talep gören bir ürün ve aynı zamanda sadece Türkiye'ye değil yurtdışına, birkaç ülkede bayiliğimiz var toptan malzeme gönderiyoruz" diye konuştu.

Ekmeğini pirinç tanelerinden kazanıyor... Pirinç tanelerine isim yazarak geçimini sağlıyor
Ekmeğini pirinç tanelerinden kazanıyor... Pirinç tanelerine isim yazarak geçimini sağlıyor
Ekmeğini pirinç tanelerinden kazanıyor... Pirinç tanelerine isim yazarak geçimini sağlıyor

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Türkiye, Pirinç, Elazığ, Keban, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ekmeğini pirinç tanelerinden kazanıyor... Pirinç tanelerine isim yazarak geçimini sağlıyor - Son Dakika


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