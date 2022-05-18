Elazığ'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri düzenlendi

18.05.2022 23:49

Elazığ'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri düzenlendi Elazığ'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Elazığ'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri düzenlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü programı düzenlendi. Programa, Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Tunç, Müze Müdürü Ziya Kılınç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, müze tanıtımı ile devam etti. Program, soru- cevap bölümünün ardından sona erdi.

18 Mayıs günü tüm dünyada olduğu gibi ülkede de Müzeler Günü etkinliği olarak kutlandığını belirten Müze Müdürü Ziya Kılınç, "Pandemiden dolayı 2020 ve 2021 yıllarında bu etkinliğinkilere ara verildi. Ülkemizde ilk müzecilik 1846'da Ayasofya Cami ile Topkapı Sarayı arasında bulunan Topkapı Sarayı girişindeki Aya İrini Kilisesi'nin mahzenine dönemin paşası Ahmet Fethi Paşa tarafından mezar taşlarının nakledilmesiyle başlamıştır. Daha sonra mezar taşlarının yanında Osmanlı Dönemi'ndeki silahlar ve kitabeler de konularak müzecilik faaliyetti yürütülmüştür. Gerçek ve bilinçli müzecilik ise 1881 yılında Osman Hamdi Beyin Asarı Atika çalışmalarını çıkarmasıyla halktan eserler toplanmış ve birçok yerde kazılar yapılmıştır. Dönemin müzesi bu günün de İstanbul Arkeoloji Müzesine peyderpey nakledilmiştir. Müzelerimize eserler üç koldan gelmektedir. Kazılarla elde edilen eserler, zor alım dediğimiz emniyet birimlerinin el koyduğu mahkemesi biten eserlerin müzeye gelmesi ve en son insanların kendi rızalarıyla gerek hibe gerekse müzeye satmak yoluyla getirdiği eserlerden oluşur. 2018 yılında bakanlığımızın başlattığı bir proje çerçevesinde eserlerimizin resimlerini üç boyutlu çekilerek sanal ortama aktarma projesi başlattık. Günümüze kadar 17 bin 752 tane eserin resimleri çekildi. Dünyanın herhangi bir yerinden bir vatandaş Elazığ Müzesi Müdürlüğü'ndeki eserleri görmek istediği zaman internete yazarak eserin özeliklerini, hangi döneme ait olduğunu ve fiyatını öğrenebiliyor" dedi.

Elazığ'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri düzenlendi
Elazığ'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri düzenlendi
Elazığ'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri düzenlendi
Elazığ'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri düzenlendi

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Kaynak: İHA

Arkeoloji, 18 mayıs, Elazığ, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

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