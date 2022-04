Elazığ'da geleneksel '23. sahur halayı' renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Elazığ'da geleneksel '23. sahur halayı' renkli görüntülere sahne oldu

-Yüzlerce vatandaş aynı anda meşaleler altına halay çekti, ortaya renkli görüntüler çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da sahurun 23'üncü gecesinde valilik önünde de bir araya gelen yüzlerce Elazığlı aynı anda halay çekip, çiftetelli oynadı. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar meşalelerin altında renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ'da her sene olduğu gibi bu sene de Harput Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından 23. sahur halayı etkinliği düzenlendi. Valilik meydanında düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinliğe yüzlerce vatandaş katıldı. Saat 23.23'ü gösterdiğinde davul ve klarnetler çalınmaya başladı. Bir araya gelen yüzlerce vatandaş, aynı anda hala çekip çiftetelli oynadı. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar meşalelerin altında renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliği izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ise telefonlarıyla sahur halayını görüntüledi.

Her sene düzenlenen 23. sahur halayını bu sene de düzenledikleri için çok mutlu olduğunu aktaran Elazığ Harput Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Hakan Ergün, "Her sene düzenlediğimiz sahur halayında bu sene de Elazığ halkı olarak toplanarak düzenleyeceğiz. Bu seneki eğlencemizde de gelen halkımıza ve yakınlarımıza teşekkür ediyorum. Her sene düzenlediğimiz 23. sahur halayını bu sene de Elazığ plakası olan 23. gecemizde düzenliyoruz. Elazığ kültürünü yaymak ve geliştirmek için yapıyoruz. Tüm şehir halkını da davet etmiş bulunmaktayız" dedi.