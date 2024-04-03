Elazığ'da Geleneksel Sahur Halayı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bu görüntüler miting alanından değil, sahur halayından: Yüzlerce kişi geleneksel sahur halayında buluştu
Elazığ'da renkli görüntülere sahne olan geleneksel '23. Sahur Halayı'na yüzlerce kişi katıldı
ELAZIĞ - Elazığ'da Ramazan ayının 23'üncü gününde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi aynı anda halay çekip, çiftetelli oynadı. 7'den 70'e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Elazığ'da her sene olduğu gibi bu sene de Harput Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından 23. sahur halayı etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinliğe yüzlerce vatandaş katıldı. Saat 23.23'ü gösterdiğinde davul ve klarnetler çalınmaya başladı. Bir araya gelen yüzlerce vatandaş, aynı anda hala çekip çiftetelli oynadı. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar meşalelerin altında renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliği izlemeye gelen çok sayıda vatandaş ise telefonlarıyla sahur halayını görüntüledi.
Her sene düzenlenen 23. sahur halayını bu sene de düzenledikleri için çok mutlu olduğunu aktaran Elazığ Harput Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Hakan Ergün, "Geleneksel olarak 23'üncü halayımızı gerçekleştirdik. Yaşlısıyla genciyle hepimiz meydanda toplandık. Bizlere destek veren belediyemize, valiliğimize çok teşekkür ederiz. Katılım sağlayan Elazığ halkımıza da teşekkürlerimizi borç biliriz" dedi.
Etkinliğe katılan vatandaşlardan Murat Yaşar, "23'üncü gecede sahur halatına geldik. Saat 23.23'te güzel bir şenlik oldu. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Millet dik halay oynuyor. Güzel bir program oluyor. Bu tür organizasyonlar hep olsun ki her sene oluyor da. Yoğun bir katılım var" diye konuştu.
Dernek yöneticilerinden Arif Ünlü ise "Elazığ'ımızın plakası olan 23'üncü sahur halayını bu yılda 10'uncusunu kutlamış bulunmaktayız. Halkımız seçim yorgunluğundan çıkmış olmasına rağmen büyük bir coşkuyla katılım sağladılar" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Elazığ'da Geleneksel Sahur Halayı Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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