Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenlendi

02.06.2022 18:15

Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenlendi Elazığ'da 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haytası çerçevesinde merkez ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi.

Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haytası çerçevesinde merkez ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi.

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haytası dolayısıyla Elazığ Kültürpak Amfi Tiyatro alanında merkez ve 11 ilçedeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi. Şenliğe Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Halk Eğitim Müdürü Kenan Tabar, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesimiyle başlayan şenlik halk oyunları gösterisi ve protokolün alanda kursiyerlerin açtığı sergiyi gezmesiyle devam etti.

Şenliğin 3 gün boyunca süreceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Bu gün ilimizde ve 10 ilçemizde olmak üzere toplam 11 Halk Eğitim Merkezi'mizin yok boyunca yapmış olduğu ürünleri sergilediği Hayat Boyu Öğrenme Şenliği'mizin açılışını yaptık. Halk Eğitim Merkezlerimizde bu güne kadar 2 bin 817 kursumuzda 56 bine aşkın kursiyerimize hizmet vermiş bulunmaktayız. Yıl boyunca da bu hizmetlerimiz devam edecektir. 4 bine yakın modülümüzde bunların büyük kısmı da meslek kazandırmaya yönelik kurslar oluyor. Eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz" dedi.

Hayat Boyu Öğrenme haftası etkinliği çerçevesinde Elazığ'da ilk defa Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri düzenlediklerini aktaran Halk Eğitim Müdürü Kenan Tabar, " Bugün de birincisi gerçekleştirdik. Elazığ'da Kültürpark'da 3 gün 3 gece sürecek Hayat Boyu öğrenme şenliklerini planladık. Bu gün Vali Yardımcısı, İl milli Eğitim Müdürü kurum müdürleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla sergimizi açtık. Bu akşam Halk oyunları şenliği düzenleyeceğiz. Yarın kursu başı etkinliği olacak. Cumartesi günü Türk Halk Müziği konseriyle devam edecek. Halk Eğitim Merkezi bu güne kadar Elazığ'da 57 bine yakın vatandaşa hizmet vermiştir" diye konuştu.

Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenlendi
Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenlendi
Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenlendi
Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenlendi

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Kaynak: İHA

Öğrenme Şenliği, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenlendi - Son Dakika


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