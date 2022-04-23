Elazığ'da jandarma ekipleri, çocukları misafir etti - Son Dakika
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Elazığ'da jandarma ekipleri, çocukları misafir etti

23.04.2022 21:16

- Elazığ'da jandarma ekipleri, çocukları misafir etti Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü dolayısıyla çocukları ağırladı.

- Elazığ'da jandarma ekipleri, çocukları misafir etti

ELAZIĞ - Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü dolayısıyla çocukları ağırladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 50 çocuğu karşılayarak unutamayacakları bir anı geçekleştirdi. İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve eşi Gülçin Yıldız tarafından karşılanan çocuklar, ilk olarak jandarma ekipleri tarafından hazırlanan köpek gösterisini izledi. Büyük mutluluk yaşayan öğrenciler daha sonra jandarma araçlarına binerek tek tek inceledi. Etkinlikte seçilen bir öğrenci ise bir günlüğüne İl Jandarma Komutanı olarak ilk emrini kadın astsubaya verdi.

Etkinlikte çocuklar, İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan bayram pastasını kestikten sonra Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Konferans Salonunda 'Tim Jandarma' çizgi filmini izledi. Albay Ali Yıldız tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri, çocukları misafir etti
Elazığ'da jandarma ekipleri, çocukları misafir etti
Elazığ'da jandarma ekipleri, çocukları misafir etti
Elazığ'da jandarma ekipleri, çocukları misafir etti

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İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan, Jandarma, Elazığ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ'da jandarma ekipleri, çocukları misafir etti - Son Dakika


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