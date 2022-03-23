Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi - Son Dakika
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Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi

23.03.2022 15:49

Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldiELAZIĞ Elazığ'da Vali Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla huzurevini ziyaret ederek, yaşlılarla kahvaltıda bir araya geldi.

Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi

ELAZIĞ Elazığ'da Vali Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla huzurevini ziyaret ederek, yaşlılarla kahvaltıda bir araya geldi.

Yaşlılık ve sağlık ile ilgili farkındalığın arttırılması amacıyla her sene mart ayında kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla Vali Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman Elazığ'da huzurevini ziyaret etti. Toraman çiftti huzurevi sakinleriyle kahvaltıda bir araya gelerek, yaşlılarla yakından ilgilenip sohbet etti. Vali Dr. Ömer Toraman daha sonra huzurevi sakinlerinin yapmış oldukları el sanatları sergisinin açılışını yaptı.

Huzurevini Yaşlılar Haftası dolayısıyla ziyaret etiklerini belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "Bugün Yaşlılar Haftası nedeniyle huzurevimizde kalan büyüklerimizi eşimle birlikte ziyaret ettik. Tabi ki bu bir hafta, bir gün ile sınırlı değildir. Her fırsatta değerli büyüklerimizi ziyaret etmeye gayret gösteriyoruz. Yaşlılarımız bize emanetler, devletimize emanetler. Ulu çınarlarımızı en iyi şekilde misafir etmek ve rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak için tüm imkanlarımızı kullanarak çalışıyoruz. Gerek huzurevimizde gerekse evde bakım hizmetlerimizle daima büyüklerimizin yanındayız. Bu hizmetlerin verilmesinde emeği geçen her kademedeki fedakar personelimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Huzurevi sakinleri de Vali Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman'ın kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi
Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi
Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi

YORUMLAR
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Düzce'de huzurevi sakinleri, kurum müdürleri ve gazetecilerle bocce oynadı Düzce'de huzurevi sakinleri, kurum müdürleri ve gazetecilerle bocce oynadı Kimi duygulandı kimi eğlendi Kimi duygulandı kimi eğlendi

Huzurevi, Elazığ, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ Valisi Toraman yaşlılarla bir araya geldi - Son Dakika


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