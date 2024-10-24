Elif ve Arkadaşları 2: Perişler Yarın Vizyona Girdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Elif ve Arkadaşları 2: Perişler Yarın Vizyona Girdi

TRT'nin animasyon filmi 'Elif ve Arkadaşları 2: Perişler' çocuklarla buluşuyor.

24.10.2024 11:16
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TRT'nin ortak yapımı animasyon filmi "Elif ve Arkadaşları 2: Perişler" yarın minik izleyicilerle buluşacak.

TRT Çocuk'un uzman psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarının katkılarıyla hazırladığı "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya"nın ardından seri, "Perişler" ile devam ediyor. Animasyon filmin ikincisinde Elif ve arkadaşlarının, Perişlerin gizemli dünyasındaki maceraları konu ediliyor.

3D türündeki yerli animasyon filmlerinde daha önce kullanılmayan birçok teknik uygulandı.

Filmin yapım ve yönetmenliğini İsa Doğmuş, senaryosunu Ayhan Yavuz Açıkgöz üstlenirken, müziklerini İlke Ulaş Kuvanç hazırladı.

Serinin ikinci filminde Kapadokya'daki maceralarından dönen Elif, odasında oyuncak ayısıyla vakit geçirirken gizemli bir şekilde ortaya çıkan Periş ve onun yaramaz arkadaşı Tini ile karşılaşıyor ve bir dizi komik ve eğlenceli olaylar dizisi başlıyor. Filmin finalinde, modern ve yöresel dans figürlerinin birleştiği bir sahne de bulunuyor.

Filmin yapımcı ve yönetmeni Doğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni filmde Elif ve arkadaşlarının "Zerre Medeniyeti"ne götürülmesini heyecanlı bir şekilde işlediklerini belirtti.

Bu yolculukta karakterlerin birbirleriyle kardeş ve yakın dost olarak nasıl birliktelik sağladıklarının görüleceğini anlatan Doğmuş, bunu "bir ve beraber olursanız ve birbirinize güvenirseniz başaramayacağınız bir şey yok" mottosuyla gösterdiklerini ifade etti.

Ülke çapında yarın vizyona girecek filme tüm çocukları davet eden Doğmuş, filmde "eğlenirken öğretme"yi ilke edindiklerini bildirerek, "Arkadaşlarımız filmi izlerken eğlenecekler, dans edecekler. Farklı farklı yörelerin danslarıyla tanışmış olacaklar." dedi.

Filmin şarkılarının da çok beğenileceğinden emin olduklarını belirten Doğmuş, çocukların bu filmde "arkadaşlarıyla güç birliği yaptıklarında neleri başarabileceklerini ve birlikten güç doğar ilkesini" öğreneceklerini anlattı.

Doğmuş, "Burada en büyük amacımız çocuklarımıza temiz içerik sunacağımız bir projeyi ortaya koymak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Elif ve Arkadaşları 2: Perişler Yarın Vizyona Girdi - Son Dakika

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