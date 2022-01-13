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Emekli astsubaylar "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Emekli astsubaylar "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

13.01.2022 13:04

Emekli astsubaylar "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi Edirne Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın...

Emekli astsubaylar "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

EDİRNE - Edirne Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin kurduğu pusuda şahadet şerbeti içen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i konu alan film izlemek için toplanan TEMAD üyeleri, filmi izlerken duygusal anlar yaşadı. Eren Bülbül'ün doğum gününde 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren TRT ortak yapımı "Kesişme, İyi ki Varsın Eren", pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi olmuştu.

"Şehitlerimiz ve kahramanlarımız olan bu tip yapımları önemsiyoruz ve destekliyoruz"

TEMAD Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş, dernek üyeleri olarak Şehit Eren Bülbül evladımız ile meslektaşımız Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in hikayelerinin konu alındığı kesişme filminde bir araya gelmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Bildiş, "Bizler ömrünü vatanın birlik ve beraberliği için mücadele ederek harcamış bir camianın mensupları olarak konusu şehitlerimiz ve kahramanlarımız olan bu tip yapımları önemsiyoruz ve destekliyoruz. Bu filme gerek bizlerin camia olarak gerekse takip ettiğimiz kadarıyla kamuoyunun da gösterdiği ilgi ve alaka yapımcılara şu mesajı açıkça vermektedir. Bizlerin millet olarak uydurulmuş ve sahte kahramanların beyaz perdeye aktarılmasına ihtiyacımız olmadığını, kendi içimizden çıkan kahramanların ve bunların kahramanlıklarının beyaz perdede yeteri kadar yer tutacağını gösteriyor. Yapımcılardan da bu tip kendi değerlerimize önem verip bunları ön palda tutmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu güzel filmin vizyona gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Bu güne kadar bizlerle hiç bağı olmayan sahte ve uydurulmuş kahramanların beyaz perdede izlemenin sıkıntısını yaşadıklarını belirten Bildiş; "Meslek hayatımız boyunca gerek kıyafetiyle gerek davranışı gerekse duruşu ile hiç rastlamadığımız aslında var olmayan asker karakterlerinin gerçekmiş gibi canlandırılmasından da rahatsızlık duyuyoruz. Şundan mutluyuz ki salgın sürecinden önce daha kalabalık şekilde izlediğimiz Kore Gazisi Astsubayımızın yer aldığı Ayla filminde ve bu Kesişme iyi ki varsın eren gibi gerçek asker karakterinin olması gerektiği gibi ekranlara yansıtılmasını görmekten de mutluluk duyuyoruz. Bizler emekli astsubay camiası olarak kahraman gazilerimizi, şehitlerimizi ve gerçek asker duruşunu sergileyen bu tip milli yapımların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel filmin vizyona gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Ferhat Gedik başta olmak üzere bu topraklar için canını hiçe sayarak şehit olan tüm askerlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

"Gözyaşlarım ifade ediyordur"

Filmi izlerken çok duygulandığını ve göz yaşlarına hakim olamadığını ifade eden emekli astsubay eşi Sema Özgün, "Hayatın gerçeklerini anlatan bu filmi izlerken çok duygulandım. Söyleyecek söz bulamıyorum. Gözyaşlarım ifade ediyordur. Film çok güzeldi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu topraklar için şehit olmuş ve canını vermiş tüm askerlerimizin ruhları şad olsun diyorum" diye konuştu.

"Zor geçen eski günlerimiz aklıma geldi"

Eşlerimizin görev yaptığı zamanlarda bizler de her zaman yanlarında olarak bu günleri gördük ifadelerini kullanan Sevil Kırış, "Filmi duygulanarak ve heyecanlanarak izledim. Eşimizin yanında bizler de her zaman bu duyguları yaşadık. Çoğu bölümlerini ağlayarak izledim. Zor geçen eski günlerimiz aklıma geldi. Eşlerimizin görev yaptığı zamanlarda bizler de her zaman yanlarında olarak bu günleri gördük. Çok güzel çekilmiş bir film. Canlandırılan bu film eskiden yaşadıklarımızı anlatmaktadır" şeklinde konuştu.

Emekli astsubaylar Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Emekli astsubaylar Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Emekli astsubaylar Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi

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Eren Bülbül, Astsubay, Gedik, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Emekli astsubaylar 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli astsubaylar "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika
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