Emekli Mühendis Bakırı Takıya Dönüştürüyor - Son Dakika
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Emekli Mühendis Bakırı Takıya Dönüştürüyor

Emekli Mühendis Bakırı Takıya Dönüştürüyor
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Özlem Gündüz, emeklilik sonrası hobisini geliştirerek bakırdan takılar tasarlıyor.

Elektrik panoları üreten şirkette yıllarca mühendis olarak çalışan Özlem Gündüz, emekli olduktan sonra oluşturduğu atölyesinde mesleğinden aşına olduğu bakırı takıya dönüştürüyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden 1999 yılında mezun olan Gündüz, 1 yıl sonra ilk çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra hediyelik süs eşyası ve takı tasarımını hobi edindi.

Gündüz, İstanbul'da son çalıştığı elektrik panoları üreten firmadan yaklaşık 2 yıl önce emekli olduktan sonra hobisini bakırı kullanarak geliştirmeye karar verdi.

Akçakoca'da yazlık olarak kullandığı evinin bir bölümünde atölye oluşturan Gündüz, bakır telleri el emeğiyle şekillendirdikten sonra pürmüzle kaynak yaparak ve eriterek kolye, bileklik, halhal ve yüzük gibi takılar tasarlıyor.

Gündüz, ürünlerini, kadın girişimciler için Yukarı Mahalle'de kurulan çarşıda satışa sunmanın yanı sıra internet üzerinden de Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok şehre gönderiyor.

"Bakırla çalışmak bana keyif veriyor"

Özlem Gündüz, AA muhabirine, 26 yıl önce ilk çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra edindiği takı tasarımı hobisini geliştirerek sürdürdüğünü söyledi.

Emekli olduktan sonra mesleğinden aşına olduğu bakırı işlemeye yöneldiğini, bu alanda Milli Eğitim Bakanlığının yayınlarını araştırdığını ve internetten videolar izlediğini anlatan Gündüz, uğraşıyla ilgili kendini sürekli yenilediğini kaydetti.

Gündüz, işi öğrendikten sonra çalışmalarına evinin bir bölümünde oluşturduğu atölyede devam ettiğini dile getiren Gündüz, şöyle devam etti:

"Önce gördüklerimi benzetmeye çalıştım, sonra da hayal ettiklerimi takıya dönüştürmeye başladım. Daha önce çok keyifli bir iş yapıyordum. Elektrik panosu üreten sektördeydim, bakırla ilgileniyorduk. Bakırın bende bambaşka bir yeri var. İçinden elektrik geçtiğinde ısındığındaki kokusu inanılmaz hoşuma gidiyor. Bakırla uğraşırken hemen mesleğe geri dönüyorum."

Bakırı işleyerek bileklik, kolye, halhal ve yüzükler yaptığını belirten Gündüz, "Kimi tasarımlarda eğip, büküp, kesmek yeterli olurken bazı tasarımlarda kaynak yapmam gerekiyor. Bunun için pürmüz kullanıyorum. Tasarımlarımda mitolojik sembolleri kullanmayı çok seviyorum. Lotus çiçeği, spiral sembolü en çok kullanmayı tercih ettiklerim arasında yer alıyor." diye konuştu.

Gündüz, sosyal medyada paylaştığı ürünlerine farklı şehirlerden siparişler aldığını kaydederek, "Sosyal medyamda ürünlerimin yapılışının videolarını çekip paylaşıyorum. Çok ilgi gördü, tanıdığım insanlar, beni takip edenler yaptığım ürünlerden istemeye başladılar. Bununla ilgili web sayfası da kurdum. Antalya, İzmir, Ankara başta olmak üzere birçok şehre ürünlerimi gönderme fırsatım oldu. Bunu daha da artırmak istiyorum. Bakırla çalışmak bana keyif veriyor. Bunları paylaşmayı, yaptıklarımı birilerine ulaştırmayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emekli Mühendis Bakırı Takıya Dönüştürüyor - Son Dakika

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