Emet'te yılsonu sergisi ve ödül töreni coşkusu - Son Dakika
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Emet'te yılsonu sergisi ve ödül töreni coşkusu

Emet\'te yılsonu sergisi ve ödül töreni coşkusu
20.06.2026 11:51
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Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi ve ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi ve ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yılsonu sergisinde meslek lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide öğrencilerin teorik bilgilerini el becerileri, teknik donanımları ve uygulamalı eğitim deneyimleriyle birleştirerek ortaya koyduğu ürünler dikkat çekti.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, üretimin önemine vurgu yaparak, gençlerin özgüvenle hareket etmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Siz mesleki eğitimin içerisinde maharet elde ederek ürün ortaya koyacak, tüketimin kölesi olmayacaksınız. Sadece kendinize güvenin ve 'Ben her yerde varım!' deyin" ifadelerini kullandı.

Sergide yer alan çalışmaların, öğrencilerin toplumsal sorumluluk ve mesleki ahlak anlayışını geliştirmeyi amaçlayan "Ben Her Yerde Varım" projesinin de somut yansımaları olduğu ifade edildi.

Program kapsamında ayrıca "43 Adım Projesi" çerçevesinde başarı elde eden öğrenciler ödüllendirildi. Eğitim, spor ve sanat alanlarında başarı gösteren; "Doktor Fazıl Doğan" konulu tiyatro etkinliği, liseler arası futbol turnuvası ilçe ikinciliği ve Seçmeli Temel Dini Bilgiler kategorisinde Kütahya il ikinciliği elde eden öğrencilere ödülleri takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kütahya, Emet, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emet'te yılsonu sergisi ve ödül töreni coşkusu - Son Dakika

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