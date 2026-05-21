Emre Fel, 19 Mayıs Konserinde Çorum\'da Hayranlarıyla Buluştu

Şarkıcı Emre Fel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Çorum'da konser verdi.

Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleşen konserde Emre Fel, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere katılan müzikseverler, şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konserde yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, Türk'ün yurduna göz dikenlerin ellerinin kırılacağının dünyaya haykırıldığı bir gün olduğunu söyledi.

Aşgın, "Özgür, ay-yıldızlı al bayrağımızın altında, cennet bir vatan armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum." dedi.