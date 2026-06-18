Engelli Baba ve Askerlik Hayali Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), ortopedik engelli eşinin içinde kalan askerlik hayalini gerçekleştirmek ve çocuklarına unutulmaz bir anı bırakmak için başvuran Pınar Demirbaş'ın talebi üzerine, Mahmut Şerafettin Demirbaş'ın askerlik hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Bir bayram ziyaretinde akrabalarının askerlik anılarını anlattığı sırada, 6 ve 11 yaşlarındaki kızlarının "Baba sen askerliğini nerede yaptın?" sorusuyla karşılaşan yüzde 60 ortopedik engelli Mahmut Şerafettin Demirbaş'ın soruya net cevap verememesi ve çocuklarını geçiştirmesiyle yaşadığı üzüntü, eşi Pınar Demirbaş'ı harekete geçirdi.

Eşinin gizlice, "Keşke beni bir haftalığına olsa bile askere alsalar." diyerek iç geçirmesine gönlü razı olmayan Pınar Demirbaş, CİMER'e başvurdu.

Engelliler için yapılan temsili askerlik uygulamasını eşi için de talep eden Demirbaş, başvuru mesajında, "Eşimin bu eksik yanının giderilmesini talep ediyorum. Çevremizdekiler askerlik anılarını anlatıp fotoğraflarını gösterince daha fazla üzülmesini istemiyorum. Çocuklarımıza bir anı kalsın." diye yazdı.

Jandarmada duygusal tören

Başvuru üzerine kurumlar harekete geçti. İstanbul Valiliği tarafından İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edilen başvurunun hassasiyetle değerlendirilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri Pınar Demirbaş ile iletişime geçerek müjdeli haberi verdi.

Mahmut Şerafettin Demirbaş'ın temsili askerlik uygulamasına katılımının sağlandığı bildirildi. Eşine unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyen Pınar Demirbaş, jandarmanın da desteğiyle, tüm hazırlık sürecini gizlilik içinde yürüttü.

Beklenen gün geldiğinde, engelli Demirbaş için İstanbul Jandarma Komando Tugay Komutanlığında özel bir kabul ve askeri tören düzenlendi. Kendisine tahsis edilen askeri üniformayı gururla giyen Demirbaş, karşılaştığı sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Törende, Pınar Demirbaş ile babalarını ilk kez askeri kıyafetler içinde gören iki kızının yaşadığı mutluluk, kışlada duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Pınar Demirbaş, yaptığı açıklamada, CİMER'e başvurusu ardından sürecin bu kadar hızlı ve hassasiyetle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başvuruyu yaparken ümitsiz olduğunu ancak bu kadar kısa sürede geri dönüş yapılmasının ve hemen harekete geçilmesinin kendisini duygulandırdığını vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Bu sürecin arkasında çözüm odaklı, vatandaşını dinleyen büyük bir devletin olduğunu gördük. Devletimizin şefkatini derinden hissettik ve asla yalnız olmadığımızı anladık. Eşimin bir ömür taşıdığı o ukde bitti, artık çocuklarımıza gururla göstereceğimiz bir askerlik fotoğrafımız var."

Günün anısına çekilen aile fotoğrafları ve takdim edilen beratla birlikte Demirbaş ailesi kışladan sadece bir hayalin gerçekleşmesiyle değil, devletin sıcak yüzünün bıraktığı derin bir minnet duygusuyla ayrıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Temsili Askerlik Uygulamasına ait video ve fotoğrafların yer aldığı CD'yi de ailenin ikamet adresine postayla ulaştırdı.